장도연이 박해일의 등장에 긴장했다. / 사진='TEO' 유튜브 캡처

장도연이 박해일의 등장에 긴장했다. / 사진='TEO' 유튜브 캡처

개그우먼 장도연이 배우 박해일의 게스트 출연에 어느 때보다 긴장하는 모습을 보였다.지난 22일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립'에는 '사람들이 내가 이런 얘기 하면 잘 안믿어 왜냐하면 2000년대 생 같으니깡'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영화 '암살자(들)'의 주연 배우 유해진과 박해일이 게스트로 출연했다.장도연은 게스트들을 맞이하기 전 "어느 때보다 긴장이 된다"며 "불편하지 않으셔야 할 텐데"라고 고백했다. 제작진은 "박해일 배우가 예능 출연을 원래 안 하시는데 큰마음 먹고 나와주셨다"고 전했다. 이에 장도연은 "방송가에서도 사실 '유니콘' 같은 사람이지 않나"라며 맞장구쳤다.장도연은 "지금 복도 끝에 그분의 대기실이 있다는 것도 너무 신기하다"며 떨리는 심경을 나타냈다. 그는 테이블에 세팅된 과일의 당도까지 걱정하며 긴장하는 모습을 보였다.이어 박해일과 유해진이 대기실에서 나와 복도에 모습을 보였다. 박해일은 출연 소감으로 "너무 낯설고 신선하고 설렌다"며 "유해진 선배와 같이 나오니까 기분도 좋다"고 밝혔다. 두 번째 출연인 유해진은 여유로운 태도를 보였다.두 사람을 목격한 장도연은 "오고 계신다. 얼굴이 정말 작다"고 감탄했다. 그는 "역시 오디오는 유해진 씨가 채우고 있다"며 "(박해일은) 아무 말도 하지 않고 끄덕거리고 있다"고 말해 웃음을 자아냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr