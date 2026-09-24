곽튜브가 '전현무계획4' 녹화에 또 불참했다. / 사진=텐아시아DB

곽튜브가 '전현무계획4' 녹화에 또 불참했다. / 사진제공=MBN·채널S

방송인 곽튜브가 해외 일정으로 '전현무계획4' 녹화에 또 불참했다. 전현무는 곽튜브의 빈자리를 대신해 조째즈, 장한별과 의령으로 향한다.오는 25일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 13회에서는 전현무가 조째즈, 장한별과 함께 경남 의령의 맛집을 찾아 나서는 모습이 그려진다.이날 전현무는 의령의 명소인 솥바위를 찾아 소원을 빈다. 그는 "다들 저를 부자라고 생각하지만 생각만큼 부자는 아니다. 더 부자가 되게 해달라"고 말한다.이어 곽튜브의 부재도 언급한다. 전현무는 "오늘 준빈이가 없다. 그 녀석은 여행을 떠나있다"며 해외 스케줄로 녹화에 참여하지 못한 곽튜브의 소식을 전한다. 대신 조째즈와 장한별이 '먹친구'로 합류한다.두 사람을 만난 전현무는 다짜고짜 "돈 많습니까?"라고 물어 웃음을 안긴다. 이어 의령이 국내 대기업 창업주들의 고향이라고 설명하며 함께 소원을 빈다.이후 세 사람은 첫 번째 음식을 찾아 나선다. 조째즈가 "아침이니까 가볍게 제육을 먹자"고 하자 전현무는 아내가 제육을 잘 해주냐고 묻는다. 조째즈가 그렇다고 답하자 전현무는 "아내 분이 예쁘신데, 특히 얘를 너무 사랑해~"라며 부러움을 나타낸다.전현무는 조째즈 부부의 첫 만남 이야기도 꺼낸다. 그는 "첫 만남 때 배를 만졌다던데?"라고 물었고, 조째즈는 "아내가 제 배를 만지면서 뭔가 중얼중얼했다"고 답한다.전현무와 조째즈, 장한별이 함께한 의령 편은 25일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr