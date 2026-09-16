이민정이 김지석과의 키스신 촬영 후일담을 전했다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

이민정, 김지석이 키스신 비하인드를 전했다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처

이민정이 키스신을 남편 이병헌에게 따로 얘기하지 않는다고 밝혔다. 반면 여자친구가 있는 김지석은 키스신을 다소 의식하는 모습이었다.지난 15일 이민정 유튜브 '이민정 MJ'에는 '이혼하기 전 마지막 데이트 하러 온 김지석 *현남편시리즈 1탄'라는 영상이 공개됐다.이민정은 드라마 '그래, 이혼하자'에서 부부 호흡을 맞춘 김지석과 '거짓말 탐지기'로 진실게임을 했다.김지석은 이민정에게 "진실만을 얘기해 줘야 한다"고 요청했다. 이민정은 "응"이라며 거짓말 탐지기에 손을 올렸다. 김지석은 "나와 드라마에서 키스신 찍고 집에 가서 찔렸냐"고 물었다. 이민정은 "아니다"고 즉답했다.몇 초 후 나온 결과는 '진실'이었다. 김지석은 "우와 진짜네"라고 놀라더니, "나는 찔렸거든"이라고 말해 이민정을 폭소케 했다. 여자친구 이주명을 의식했던 것. 김지석은 "넌 어땠는지 모르겠지만 난 데뷔 이래 그렇게 길고 격정적인 키스신은 처음 찍어봤다. 키스신만 4시간을 촬영했다"고 밝혔다. 이어 "제가 그때 수염이 좀 있어서 민정이 얼굴이 다 빨개졌다"고 비하인드를 전했다.PD는 "그런 신 있으면 배우자에게 말을 하냐"고 질문했다. 이민정은 "연인이라면 할 수도 있다. 그런데 결혼했잖나. 준후(아들)도 있고 애들 다 있는데 '오빠 나 갔다 올게~ 나 오늘 키스신 하고 올게' 그건 진짜"라며 박장대소했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr