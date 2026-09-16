이민정이 김지석과의 키스신 촬영 후일담을 전했다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처
이민정이 김지석과의 키스신 촬영 후일담을 전했다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처
이민정이 키스신을 남편 이병헌에게 따로 얘기하지 않는다고 밝혔다. 반면 여자친구가 있는 김지석은 키스신을 다소 의식하는 모습이었다.

지난 15일 이민정 유튜브 '이민정 MJ'에는 '이혼하기 전 마지막 데이트 하러 온 김지석 *현남편시리즈 1탄'라는 영상이 공개됐다.

이민정은 드라마 '그래, 이혼하자'에서 부부 호흡을 맞춘 김지석과 '거짓말 탐지기'로 진실게임을 했다.
이민정, 김지석이 키스신 비하인드를 전했다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처
이민정, 김지석이 키스신 비하인드를 전했다. / 사진='이민정 MJ' 영상 캡처
김지석은 이민정에게 "진실만을 얘기해 줘야 한다"고 요청했다. 이민정은 "응"이라며 거짓말 탐지기에 손을 올렸다. 김지석은 "나와 드라마에서 키스신 찍고 집에 가서 찔렸냐"고 물었다. 이민정은 "아니다"고 즉답했다.

몇 초 후 나온 결과는 '진실'이었다. 김지석은 "우와 진짜네"라고 놀라더니, "나는 찔렸거든"이라고 말해 이민정을 폭소케 했다. 여자친구 이주명을 의식했던 것. 김지석은 "넌 어땠는지 모르겠지만 난 데뷔 이래 그렇게 길고 격정적인 키스신은 처음 찍어봤다. 키스신만 4시간을 촬영했다"고 밝혔다. 이어 "제가 그때 수염이 좀 있어서 민정이 얼굴이 다 빨개졌다"고 비하인드를 전했다.

PD는 "그런 신 있으면 배우자에게 말을 하냐"고 질문했다. 이민정은 "연인이라면 할 수도 있다. 그런데 결혼했잖나. 준후(아들)도 있고 애들 다 있는데 '오빠 나 갔다 올게~ 나 오늘 키스신 하고 올게' 그건 진짜"라며 박장대소했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

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