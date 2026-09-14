사진=쏘스뮤직

르세라핌 / 사진=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)이 '케이팝 데몬 헌터스'의 이재(EJAE)와 협업한 신곡 리믹스를 선보였다.르세라핌은 14일 오후 1시 싱글 2집 타이틀곡을 재해석한 'Made My Night (feat. EJAE)'를 발매했다. 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에는 비주얼라이저도 함께 공개됐다.이번 리믹스에는 이재가 피처링 가수이자 작가로 참여했다. 이재는 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 주인공 루미의 노래를 맡았으며, 작품의 대표곡 'Golden'을 가창하고 곡 작업에도 참여한 싱어송라이터다.르세라핌과 이재의 협업은 이번이 두 번째다. 이재는 지난해 발매된 르세라핌의 미니 5집 'HOT' 수록곡 'So Cynical (Badum)'의 작가진으로 참여했으며, 이번 리믹스를 통해 처음으로 가창까지 함께했다.'Made My Night (feat. EJAE)'는 원곡에 이재의 목소리를 더해 새로운 구성을 완성했다. 1절에서는 르세라핌 멤버들의 부드러운 음색이 중심을 이루고, 2절부터 이재의 힘 있는 보컬이 이어진다. 이재가 부른 새 가사에는 르세라핌의 데뷔곡 'FEARLESS'를 비롯해 'ANTIFRAGILE', 'CRAZY'의 제목이 녹아 있다. 기존 발표곡을 신곡에 언급하며 협업에 연결성을 더했다.이재는 쏘스뮤직을 통해 "지난해 'So Cynical (Badum)'의 곡 작업에 참여한 데 이어 다시 르세라핌과 함께하게 되어 정말 기쁘다. 'Made My Night'는 듣는 것만으로도 기분 좋은 에너지가 느껴지는 곡인 만큼 제가 가창한 부분에서도 그 분위기를 이어가고자 했다"고 말했다. 이어 "특히 제가 가장 좋아하는 르세라핌의 'FEARLESS'와 'CRAZY', 'ANTIFRAGILE'을 가사로 언급하는 것이 포인트다. 팬분들께서 즐겁게 들어주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr