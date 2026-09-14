빅히트 뮤직 글로벌 오디션 / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단(BTS), 투모로우바이투게더, 코르티스 등이 소속된 빅히트 뮤직이 차세대 남성 아티스트 발굴에 나선다.빅히트 뮤직은 14일 '2026 BIGHIT MUSIC GLOBAL AUDITION' 개최 소식을 알렸다. 함께 공개된 포스터에는 탁 트인 하늘과 들판을 배경으로 달리는 소년들의 모습이 담겼다.이번 오디션은 온라인과 오프라인으로 나눠 진행된다. 2008년 이후 출생한 남자라면 국적과 관계없이 지원할 수 있으며, 지원 분야에도 제한이 없다. 지원자는 자신만의 개성과 재능을 보여줄 수 있는 형식으로 참여하면 된다.오프라인 오디션은 오는 10월 3일부터 12월 5일까지 로스앤젤레스, 밴쿠버, 토론토, 호치민, 하노이, 싱가포르 등 세계 15개 지역에서 열린다. 별도의 사전 신청 절차 없이 개최 당일 현장에서 접수할 수 있다.빅히트 뮤직은 "꿈을 향해 도전하는 모든 지원자를 환영한다. 다양한 분야에서 자신만의 개성과 재능을 발휘할 인재들의 적극적인 참여를 부탁드린다"라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr