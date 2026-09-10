그룹 NCT 쟈니 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 쟈니가 자신의 이름을 내건 팟캐스트를 선보인다.쟈니가 진행하는 스포티파이 단독 팟캐스트 'JOURNEY with JOHNNY'(저니 위드 쟈니)는 오는 16일 오후 11시 첫 공개된다. 이후 매주 수요일 새로운 에피소드가 업로드된다.팟캐스트에서는 K컬처를 비롯해 쟈니의 취향과 경험, 일상 등 다양한 주제를 다룬다. 첫 회는 쟈니와 청취자가 서로를 알아가는 내용으로 구성되며 나이와 MBTI 등 기본적인 자기소개부터 개인적인 취향과 일상에 관한 이야기를 나눌 예정이다.쟈니는 그동안 유튜브 콘텐츠 'JCC (Johnny's Communication Center)'와 '쟌소리' 등을 통해 토크 콘텐츠를 선보여왔다. 음악 활동 외에도 DJ, 패션, 예능 등 여러 분야에서 활동해왔다.한편 쟈니가 속한 NCT 127은 오는 18~20일 서울 KSPO DOME에서 'NEO CITY : SEOUL - THE REDLINE' 공연을 개최한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr