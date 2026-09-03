일본 스타가 김재중 집에 감탄한다./사진제공=KBS

일본 스타가 김재중 집에 감탄한다./사진제공=KBS

김재중의 일본 절친 스타가 공개된다.3일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 지난주에 이어 K-POP의 살아있는 레전드 김재중의 도쿄 라이프가 공개된다. 이날 김재중이 긴 시간 인연을 이어온 일본의 절친이 김재중의 도쿄 하우스를 찾아올 예정이라고 해 기대를 모은다.김재중은 “친구가 오기로 했다. 우리집에는 처음 오는 거라 긴장된다”라며 주방에 선다. 앞서 ‘편스토랑’ 예고에서는 김재중의 집에 일본 스타가 찾아온 모습이 공개됐다.잠시 후 김재중의 일본 절친 스타가 등장한다. 그는 김재중 도쿄 하우스의 높은 층고와 집안에 있는 엘리베이터를 보고 깜짝 놀라며 “재중아, 성공했네”라고 감탄한다. 이어 김재중과 허물없는 대화로 유쾌한 티키타카를 보여준다. 특히 서툰 한국어로 열심히 리액션을 해 김재중의 웃음을 빵빵 터뜨린다.김재중의 일본 절친 스타가 조심스럽게 김재중의 비밀 연애 의혹을 제기한다. 연애, 결혼에 대한 이야기를 나누던 중 김재중에게 “숨기는 거야?”라고 물은 것. 김재중을 잘 아는 절친이 제기한 김재중의 비밀 연애 의혹 진실에 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr