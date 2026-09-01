'유부녀 킬러'가 방영 중이다. / 사진=MBC

'유부녀 킬러'가 방영 중이다. / 사진=MBC

'유부녀 킬러' 공효진이 자신의 정체를 감춘 채 이상이, 정준원의 추적을 피한다.오는 4일 방송되는 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에서는 킬러 킹피셔로 활동하는 유보나(공효진 분)를 둘러싼 이동진(이상이 분)과 권태성(정준원 분)의 추적이 이어진다.유보나와 형사 이동진의 대립은 장은학(김민상 분) 저격 사건을 계기로 깊어졌다. 20년 전 자신의 부모를 살해한 장은학이 출소하자 이동진은 그를 쫓기 시작했고, 가구 공방 사장을 흉기로 찌른 장은학에게 총구를 겨눴다. 그러나 이동진보다 먼저 장은학을 쏜 사람은 유보나였다.이동진은 이후 "장은학이 죽은 게 너무 기뻐. 그리고 이런 내가 수치스러워"라며 범죄 피해자 가족로서 느끼는 감정과 형사로서의 신념 사이에서 혼란스러워했다. 범죄자를 직접 처단하는 유보나와 법으로 심판해야 하는 이동진이 대립하고 있는 만큼 두 사람이 다시 맞닥뜨릴 가능성도 커졌다.유보나의 남편 권태성 역시 킹피셔의 정체에 가까워지고 있다. 과거 킹피셔 사건을 취재했던 기자 권태성은 장은학 저격 사건을 계기로 4년 전 사건을 다시 추적하기 시작했다.특히 권태성은 장은학이 저격된 현장에서 킹피셔의 뒷모습을 직접 목격했다. 킹피셔를 남성이라고 생각했던 그는 이를 계기로 정체에 의문을 품기 시작했고, 유보나는 현장에 나타난 남편을 발견한 뒤 급히 몸을 숨겼다. 권태성은 자신이 쫓고 있는 킹피셔가 아내라는 사실을 아직 알지 못하고 있다.권태성의 추적은 과거 킹피셔가 처단한 연창복(이규섭 분) 사건으로도 향했다. 그는 연창복의 아들이 아버지의 죽음을 목격한 뒤 말을 잃었다는 사실을 알게 된 후 아들이 머무는 보육원을 찾았다. 이곳에서 발견된 '옥이 꽃집' 스티커가 유보나의 정체로 이어질 단서가 될지 관심이 쏠린다.'유부녀 킬러' 11회는 4일 오후 9시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr