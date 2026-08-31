가수 지나가 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=지나 SNS

가수 지나가 'K팝 축제'에 심사위원으로 참가했다.지나는 지난 30일 자신의 인스타그램에 28일 캐나다 브리티스컬럼비아주 코퀼틀럼 타운센터에서 진행된 '2026 김치 & K-Food 페스티벌' 행사에 참석한 사진과 영상을 게재했다.지나는 해당 축제의 댄스 경연에 심사위원으로 참석했다. 그는 K팝 커버 댄스를 춘 크루들을 심사하는 모습을 보였다.주최 측은 앞서 "K팝 무대에서 활약해 온 한국계 캐나다인 지나가 2026 김치페스티벌 K-POP Dance Championship의 스페셜 MC로 함께한다"고 밝혔다. 그러면서 "무대를 향한 참가자들의 열정과 도전을 응원하고, 관객들과 함께 K팝의 뜨거운 에너지를 만들어갈 특별한 시간이 될 것"이라고 알렸다.지나는 "우리 예쁜 지나 넘 잘했어"라고 적힌 지인의 칭찬 게시물을 공유하기도 하며 뿌듯해하는 모습도 전했다. 그는 "축복받은 느낌"이라고 기분을 전하기도 했다.지나는 지난해 말부터 음악 작업을 하는 근황을 전하며 가요계 복귀 의지를 보이고 있다. 최근에는 "여러분의 모든 투표를 집계한 결과, '꺼져줄게 잘 살아'를 리메이크하게 됐다"고 밝히기도 했다.지나는 2010년 디지털 싱글 '애인이 생기면 하고 싶은 일'로 데뷔해 그해 '꺼져줄게 잘살아' 이후부터는 '블랙 앤 화이트', '탑걸' 등 여러 히트곡을 남기며 큰 사랑을 받았다. 그러나 2016년 성매매 알선 사건에 연루돼 벌금형을 선고받은 후 돌연 미국으로 떠나 자취를 감췄다. 당시 지나는 지인의 권유로 만남을 가졌다가 성매매 혐의로 유죄 판결을 받았다.시간이 흐른 후 지나는 "법이 그렇다고 하니 인정하지만, 내 행위가 성매매라는 점은 납득하기 어렵다"는 취지의 발언을 남긴 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr