양상국이 최홍만에게 기부를 몰아붙인다./사진제공=코미디TV

양상국이 최홍만에게 기부를 몰아붙인다./사진제공=코미디TV

개그맨 양상국이 정작 본인은 봉사 활동을 해보지 않았다고 털어놓으면서 최홍만에게는 기부를 강요했다.지난 30일 방송된 코미디TV 예능 '안녕하세요, 거인인데요'에서는 최홍만과 양상국이 경상도 맛집 투어에 나섰다.이날 마지막 코스로 부산의 연탄구이집을 찾은 두 사람은 고추장 불고기, 고갈비 등 '연탄구이 4총사'를 맛봤다. 식사 도중 최홍만은 "연탄 보니 생각나는데 나 예전에 연탄 나르기 봉사 많이 했다. 너는 안 해봤지?"라고 물었다. 이에 양상국은 덤덤하게 "안 해봤다"고 답했다.정작 본인은 연탄 봉사 경험이 전무함에도 양상국의 화살은 최홍만에게 향했다. 양상국은 "기부 좀 해라. 광고 다섯 개 찍는다고 동네방네 소문 다 냈지 않냐"며 최홍만을 몰아붙였다. 당황한 최홍만은 말을 돌리다 결국 "미안하다. 너를 이길 수가 없다"며 꼬리를 내렸다.앞서 두 사람은 대구의 피자 전문점과 부산의 숯불구이집을 차례로 찾아 먹방을 즐겼다. 최홍만은 피자 뒤에 손을 대는 '음식 돋보이기' 포즈를 취하며 양상국을 타박했고, 양상국은 "뒤에 손은 왜 넣냐"고 맞받아치는 등 팽팽한 신경전을 이어갔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr