개그맨 양상국이 정작 본인은 봉사 활동을 해보지 않았다고 털어놓으면서 최홍만에게는 기부를 강요했다.
지난 30일 방송된 코미디TV 예능 '안녕하세요, 거인인데요'에서는 최홍만과 양상국이 경상도 맛집 투어에 나섰다.
이날 마지막 코스로 부산의 연탄구이집을 찾은 두 사람은 고추장 불고기, 고갈비 등 '연탄구이 4총사'를 맛봤다. 식사 도중 최홍만은 "연탄 보니 생각나는데 나 예전에 연탄 나르기 봉사 많이 했다. 너는 안 해봤지?"라고 물었다. 이에 양상국은 덤덤하게 "안 해봤다"고 답했다. 정작 본인은 연탄 봉사 경험이 전무함에도 양상국의 화살은 최홍만에게 향했다. 양상국은 "기부 좀 해라. 광고 다섯 개 찍는다고 동네방네 소문 다 냈지 않냐"며 최홍만을 몰아붙였다. 당황한 최홍만은 말을 돌리다 결국 "미안하다. 너를 이길 수가 없다"며 꼬리를 내렸다.
앞서 두 사람은 대구의 피자 전문점과 부산의 숯불구이집을 차례로 찾아 먹방을 즐겼다. 최홍만은 피자 뒤에 손을 대는 '음식 돋보이기' 포즈를 취하며 양상국을 타박했고, 양상국은 "뒤에 손은 왜 넣냐"고 맞받아치는 등 팽팽한 신경전을 이어갔다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 30일 방송된 코미디TV 예능 '안녕하세요, 거인인데요'에서는 최홍만과 양상국이 경상도 맛집 투어에 나섰다.
이날 마지막 코스로 부산의 연탄구이집을 찾은 두 사람은 고추장 불고기, 고갈비 등 '연탄구이 4총사'를 맛봤다. 식사 도중 최홍만은 "연탄 보니 생각나는데 나 예전에 연탄 나르기 봉사 많이 했다. 너는 안 해봤지?"라고 물었다. 이에 양상국은 덤덤하게 "안 해봤다"고 답했다. 정작 본인은 연탄 봉사 경험이 전무함에도 양상국의 화살은 최홍만에게 향했다. 양상국은 "기부 좀 해라. 광고 다섯 개 찍는다고 동네방네 소문 다 냈지 않냐"며 최홍만을 몰아붙였다. 당황한 최홍만은 말을 돌리다 결국 "미안하다. 너를 이길 수가 없다"며 꼬리를 내렸다.
앞서 두 사람은 대구의 피자 전문점과 부산의 숯불구이집을 차례로 찾아 먹방을 즐겼다. 최홍만은 피자 뒤에 손을 대는 '음식 돋보이기' 포즈를 취하며 양상국을 타박했고, 양상국은 "뒤에 손은 왜 넣냐"고 맞받아치는 등 팽팽한 신경전을 이어갔다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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