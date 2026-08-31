사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
'냉장고를 부탁해' 비비가 친동생인 트리플에스 김나경과 주먹다짐까지 벌이는 현실 자매의 일상을 공개했다.

30일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 가수 겸 배우 비비와 동생 김나경이 게스트로 출연해 냉장고를 공개했다.

이날 비비는 자신을 '냉부 키즈'라고 소개하며 남다른 팬심을 드러냈다. 그는 "15살 때부터 첫 회를 챙겨봤다. 인터넷TV 시절이라 다시보기까지 구매해서 볼 정도로 좋아했다"며 출연 소감을 밝혔다. 2019년 종영했던 프로그램이 2024년 돌아온 것에 대해서는 "그사이 내가 연예인이 됐다. 무조건 나갈 거라고 생각했고, 결국 나오게 됐다"며 기뻐했다.
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
김나경도 "나 역시 '냉부 키즈'였다. 당시 언니가 리모컨을 갖고 있어서 같이 볼 수밖에 없었다"고 폭로해 웃음을 안겼다. 두 사람은 어린 시절부터 프로그램을 함께 봤지만, 일상에서는 끊임없이 티격태격했다고 털어놨다.

김나경은 자매의 장점에 대해 "옷을 빌려 입을 수 있고 여자들끼리만 하는 이야기도 나눌 수 있다"고 말했다. 곧바로 "하지만 우리 언니와 한 달만 살아보길 바란다"고 덧붙이며 비비와의 동거가 쉽지 않음을 강조했다.

김나경은 비비가 먹는 것을 두고 자신을 자주 가스라이팅했다고 주장했다. 어린 시절 포도맛과 딸기맛 사탕이 있으면 맛있는 포도맛을 차지하기 위해 "딸기맛이 더 맛있는 것"이라고 계속 설득했다는 것. 동생은 대부분 군말 없이 딸기맛을 먹었지만, 어느 날 참지 못하고 비비에게 "너나 다 먹어라, 돼지야"라고 외쳤다.
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
사진=JTBC '냉장고를 부탁해'
비비는 자신과 김나경이 말싸움만 하는 사이가 아니라고 밝혔다. 그는 "우리는 싸우면 주로 맞장을 뜬다"며 거침없이 고백했다. 자매 사이에도 나름의 규칙이 존재해 먼저 신경전을 벌인 뒤 본격적으로 대결한다는 설명이었다.

두 사람의 승률은 의외로 팽팽했다. 비비는 "10번 싸우면 4번 정도는 동생이 이긴다. 나경이가 악바리 스타일"이라고 인정했다. 격하게 다툰 뒤 먼저 손을 내미는 사람은 비비였다고.

비비는 "내가 항상 먼저 화해를 청한다"며 "'떡볶이 할 건데 먹을 거야?', '라면 끓일 건데 먹을 거야?'라고 묻는다"고 전했다. 사탕 하나를 두고 신경전을 벌이고 맞장까지 뜨지만, 결국 음식 한 그릇으로 풀리는 비비와 김나경의 현실 자매 케미가 웃음을 자아냈다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지