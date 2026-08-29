행사에 참석한 장동민이 손인사를 하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'독박투어' 멤버들이 상하이 여행을 떠난다. / 사진제공=채널S, E채널

장동민이 중국 상하이에서 주식 대박을 기원한다. 최근 연예계에서는 주식 투자로 높은 수익을 거뒀다는 스타들의 소식이 잇따르고 있다. 전원주는 약 600%의 누적 수익률을 기록했다고 밝혔고, 이현이는 삼성전자 주식을 5만원대에 매수해 장기 보유 중이라고 전한 바 있다. 이에 장동민의 주식 투자 현황에도 관심이 쏠린다29일 오후 9시 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 13회에서는 중국 상하이로 떠난 '독박즈' 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 야경 명소인 와이탄의 밤거리를 즐기는 모습이 펼쳐진다.독박즈는 상하이의 랜드마크인 동방명주와 화려한 조명으로 반짝이는 황푸강을 바라보며 야경을 만끽한다. 그러던 중 홍인규는 "저쪽으로 가면 (손으로) 만지면 부자가 된다는 뉴욕 '황소상'과 똑같은 게 있대"라며 멤버들을 이끈다.황소상 앞에 도착한 멤버들은 차례로 소원을 빈다. 장동민은 "주식 대박 나게 해주세요"라고 소망한다. 홍인규는 곧장 "'장동민게임' 대박 나게 해주세요"라고 소원을 빌며 서바이벌 프로그램 기획자로 나선 장동민을 응원한다.이후 멤버들은 '교통비 독박자'를 정하기 위해 '유행어 대결'에 돌입한다. 리센느의 '거제 야호~' 못지않은 유행어를 만들어보자는 취지로 각자 준비한 유행어를 근처 한국인 관광객들에게 선보이고 평가를 받기로 한 것.김대희는 김준호의 차례가 되자 "쟤는 귀까지 빨개졌다"며 놀린다. 김준호는 부끄러워하는 것도 잠시, 이소룡을 모티브로 만든 유행어를 자신 있게 선보인다.홍인규는 "우리 아들 말투에서 착안해낸 유행어"라며 자신의 유행어를 공개한다. 하지만 이를 들은 한국인 관광객들이 "이거 표절 아니냐?"며 뜻밖의 저작권 문제를 제기한다.당황한 홍인규는 "준호 형이 이소룡을 모티브로 했다면 전 허경환의 '꽃거지' 코너를 오마주한 것"이라고 다급히 해명한다. 과연 다섯 멤버 가운데 누구의 유행어가 관광객들의 선택을 받을지 관심이 쏠린다.'끝까지 간다! 독박투어' 13회는 29일 오후 9시 채널S와 E채널에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr