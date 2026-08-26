결혼식 비용의 90%는 남자가 부담…‘재혼’ 이아영 “돈줘도 절대 안 받더라”

'돌싱글즈' 이아영과 심규덕이 재혼한 가운데 결혼 준비 비용을 심규덕이 대부분 부담한 것으로 알려졌다.이아영은 최근 자신의 SNS를 통해 팬들과 질의응답 시간을 가졌다. 이 가운데 한 팬은 "결혼 준비 비용은 몇 대 몇이셨어요?"라고 질문했다.이에 이아영은 "결제는 규덕이가 9, 저를 예쁘게 봐주신 분들이 정말 감사하게도 많은 도움을 주셨는데 규덕이가 그것만으로도 충분하다더라"고 답했다. 사실상 결혼 준비 과정에서 발생한 비용의 90%가량을 심규덕이 부담했다는 설명이다.이아영은 결혼 준비 과정에서 자신이 지갑을 열려고 해도 심규덕이 만류했다고 전했다. 그는 "준비 과정에서 예물도 안 고르고 제가 돈을 줘도 진짜 절대 안 받더라고요. 그래서 축의금 들어오면 다 하라고 그랬다"고 덧붙였다.함께 공개한 웨딩 사진에는 두 사람의 역할을 재치 있게 표현한 문구도 담겼다. 심규덕의 머리 위에는 '결제 담당', 이아영에게는 '할인·협찬 담당'이라는 문구가 적혀 웃음을 자아냈다. 결혼 준비 과정에서 심규덕이 비용을 부담하고 이아영이 각종 할인과 협찬 등을 챙긴 셈이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr