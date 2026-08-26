김재중이 '편스토랑'에서 일본 대저택을 공개한다. / 사진=텐아시아DB

김재중이 '편스토랑'에서 일본 대저택을 공개한다. / 사진제공=KBS

'재산 1조원설'에 휩싸였던 가수 김재중이 23년 동안 공개하지 않았던 일본 도쿄 집을 처음으로 공개한다.오는 27일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 일본에서 활동 중인 김재중의 일상이 공개된다. 이날 김재중은 자신의 도쿄 하우스를 소개한다. 그는 "23년 동안 한 번도 공개하지 않은 공간이다. '편스토랑'에서 최초 공개한다"고 밝힌다.집을 살펴보던 붐은 무언가를 발견한 뒤 "잠깐만! 스톱!"이라고 외친다. 그러면서 "이 집에 또 누가 있는 거 아니냐?"며 의문을 제기한다. 이에 김재중은 "무슨 말씀이시냐"고 손사래를 치며 적극적으로 부인한다. 붐이 발견한 것이 무엇인지는 본 방송에서 공개된다.한편 김재중은 과거 주우재의 유튜브 채널에 출연해 자신이 그동안 보유했던 자동차와 부동산 등을 모두 합산해 재산을 추측하는 방식에 대해 언급했다. 그는 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 한다"고 말했다. 이에 일각에서는 김재중의 재산 1조원설이 제기되며 화제를 모았다.'편스토랑'은 27일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr