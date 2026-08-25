/사진 = AAA 조직위원회, 각 소속사 제공

'Asia Artist Awards'(아시아 아티스트 어워즈, 이하 'AAA 2026')가 배우 부문 추가 라인업을 공개했다.오는 12월 5~6일 가오슝 내셔널 스타디움에서 열리는 'AAA 2026'에는 박지훈, 배종옥, 이상이, 이종원, 이홍내가 참석한다.박지훈은 올해 영화 '왕과 사는 남자'와 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'를 통해 관객과 시청자를 만났다. '왕과 사는 남자'에서는 단종 이홍위 역을, '취사병 전설이 되다'에서는 이등병 강성재 역을 맡았다.배종옥은 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아', JTBC 드라마 '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다' 등에 출연했다.이상이는 넷플릭스 시리즈 '사냥개들 시즌2', 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다', MBC 드라마 '유부녀 킬러'를 비롯해 tvN '보검 매직컬', ENA '체인지 스트릿' 등 드라마와 예능을 오가며 활동했다.이종원은 영화 '살목지'에 출연했으며 tvN '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에서는 멘토로 나섰다.이홍내는 티빙 오리지널 시리즈 '취사병 전설이 되다'에서 병장 윤동현 역을 맡았고, 넷플릭스 시리즈 '동궁'에서는 박수무당 역으로 출연했다.'AAA 2026' MC로는 장원영, 지창욱, 성한빈이 확정됐다. 여기에 MC 1명이 추가로 공개될 예정이다.배우 부문에는 앞서 고윤정, 김선호, 김유정, 김재원, 김혜윤, 다현, 문상민, 변우석, 안효섭, 윤경호, 이다희, 장다아, 추영우, 허남준, 혜리 등이 참석을 확정했다.가수 부문에는 라이즈, 롱샷, 리센느, 몬스타엑스, 미야오, 알파드라이브원, 앤팀, 어큐즈파이브, 에이티즈, 엑스디너리 히어로즈, 연준, 우즈, 유나, ITZY, 제로베이스원, 주헌, 키키, 투모로우바이투게더, TWS, 트리플에스, 하츠투하츠 등이 이름을 올렸다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr