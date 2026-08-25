사진 = 강예원 인스타그램

사진 = 강예원 인스타그램

사진 = 강예원 인스타그램

배우 강예원이 편안한 차림으로 귀여운 포즈를 선보이며 사랑스러운 일상을 공개했다.강예원은 인스타그램에 "애들아 이렇게 찍는 거 맞는 거지? 유행 지난 거 아니야?"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 강예원은 블랙과 화이트 하운드투스 패턴의 1인 소파에 맨발로 올라앉아 카메라를 바라보고 있다. 화이트 오프숄더 니트에 와이드 핏 데님 팬츠를 매치한 편안한 차림으로 다리를 접은 채 앉아 있으며 한 손을 입가에 살짝 댄 채 옆을 바라보는 표정이 장난기 있는 분위기를 더했다. 반묶음 헤어스타일과 자연스러운 미소가 어우러지며 편안한 실내 공간의 분위기를 한층 돋보이게 했다.이어진 사진에서 강예원은 같은 소파에 앉아 두 손을 모은 채 카메라를 바라보고 있다. 한쪽 어깨가 자연스럽게 드러난 니트와 목을 감싸듯 길게 늘어진 끈 디테일이 눈길을 끌었고, 차분한 표정과 단정한 자세가 아늑한 공간과 어우러지며 편안한 매력을 전했다.마지막 사진에서 강예원은 같은 자리에서 양손으로 브이 포즈를 만들며 고개를 살짝 숙이고 있다. 맨발을 소파 위에 올린 편안한 자세와 발끝의 붉은 페디큐어가 함께 담겼고, 장난스러운 표정과 귀여운 포즈가 사진 전체에 밝고 유쾌한 분위기를 더했다.사진을 본 팬들은 "사진이 한장한장 잘나왔네요", "보기좋습니다", "너무 예뻐", "이런거 넘조아", "왜 이리 귀엽습니까", "귀여워요" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.한편 강예원은 1979년생으로 올해 48세다. 2001년 SBS 드라마 '허니허니'로 데뷔해 올해 25주년을 맞았다. 최근 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에 출연해 "눈 성형만 7번 했다"고 밝힌 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr