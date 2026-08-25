김시아가 영화 '부활남: 더 레드'에 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트, 용필름

김시아가 영화 '부활남: 더 레드'에 구교환의 극 중 동생 역할로 출연한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트, 용필름

배우 김시아가 영화 '부활남: 더 레드'(감독 백)에서 구교환의 동생이 된다. 극 중 오빠보다 어른스러운 고등학생으로 변신해 구교환과 현실 남매 호흡을 맞춘다.'부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환(구교환 분)이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기다.'스위트홈' 시리즈, '길복순', '미쓰백' 등에서 활약한 김시아는 석환의 동생 예린 역을 맡았다.예린은 오빠 석환보다 어른스러운 고등학생으로 뛰어난 컴퓨터 실력을 갖춘 인물이다. 번번이 면접에서 낙방하는 석환을 위해 적극적으로 자료조사를 해줄 만큼 똑똑하고 믿음직스럽다. 겉으로는 툭툭대지만 누구보다 오빠를 걱정하고 믿는 속 깊은 동생이기도 하다.김시아는 석환에게 무심한 듯 행동하면서도 깊은 믿음과 애정을 품고 있는 예린의 내면을 섬세하게 표현했다. 남매로 만난 구교환과는 서로 투닥거리면서도 위기의 순간에는 빈틈을 채워주는 현실적인 남매 케미스트리를 선보일 예정이다.백 감독은 "김시아 배우가 가진 섬세한 인상이 영화 속 예린과 잘 맞았다"고 밝혔다. 김시아는 어떤 상황에서도 침착하게 자신의 중심을 지키는 예린을 표현하며 극에 힘을 더할 전망이다.'부활남: 더 레드'는 오는 9월 30일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr