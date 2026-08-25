결혼식 비용만 최소 4000만원대…‘재혼’ 이아영, 신혼여행 대신 찜질방 가서 팥빙수 먹방

'돌싱글즈' 이아영과 심규덕이 화려한 결혼식을 마친 뒤 신혼여행 대신 찜질방을 찾았다.
이아영과 심규덕은 지난 23일 서울 강남구에 위치한 라움에서 결혼식을 올리고 정식으로 부부가 됐다.
두 사람이 결혼식을 올린 라움은 서울에서도 고급 웨딩 베뉴로 꼽히는 곳이다. 웨딩업계에 공개된 예상 견적을 살펴보면 식대는 1인당 약 13만원, 대관료는 약 1200만~1500만원 수준으로 알려져 있다. 최소 보증 인원을 200명으로 잡아도 식대와 대관료를 합쳐 약 3800만~4100만원 수준이며, 하객 규모와 꽃장식, 연출 등 세부 옵션에 따라 전체 비용은 더욱 커질 수 있다. 화려한 예식을 치른 두 사람의 결혼 직후 일정은 소박했다. 신혼여행을 바로 떠나는 대신 찜질방을 찾은 것.
이아영은 결혼식 이후 SNS를 통해 심규덕과 찜질방에서 시간을 보내는 모습을 공개했다. 사진 속 두 사람은 주황색 찜질복을 맞춰 입고 바닥에 편하게 앉아 휴식을 취하고 있다. 앞에는 식혜와 계란, 컵라면 등 찜질방 대표 간식도 놓여 있다.
특히 이아영은 사진에 "따뜻한 나라로 떠나자며^^"라는 문구를 덧붙였다. 해외 휴양지 대신 뜨끈한 찜질방에서 결혼 직후 여유를 만끽하는 두 사람의 모습이 웃음을 자아낸다.
고급 웨딩 베뉴에서 수천만원대 규모의 결혼식을 올린 뒤 찜질복 차림으로 식혜와 계란을 즐기는 신혼부부의 일상이 색다른 대비를 이뤘다.
이아영은 MBN '돌싱글즈' 시즌1, 심규덕은 시즌5에 각각 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 재혼하며 부부의 연을 맺었다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
이아영과 심규덕은 지난 23일 서울 강남구에 위치한 라움에서 결혼식을 올리고 정식으로 부부가 됐다.
두 사람이 결혼식을 올린 라움은 서울에서도 고급 웨딩 베뉴로 꼽히는 곳이다. 웨딩업계에 공개된 예상 견적을 살펴보면 식대는 1인당 약 13만원, 대관료는 약 1200만~1500만원 수준으로 알려져 있다. 최소 보증 인원을 200명으로 잡아도 식대와 대관료를 합쳐 약 3800만~4100만원 수준이며, 하객 규모와 꽃장식, 연출 등 세부 옵션에 따라 전체 비용은 더욱 커질 수 있다. 화려한 예식을 치른 두 사람의 결혼 직후 일정은 소박했다. 신혼여행을 바로 떠나는 대신 찜질방을 찾은 것.
이아영은 결혼식 이후 SNS를 통해 심규덕과 찜질방에서 시간을 보내는 모습을 공개했다. 사진 속 두 사람은 주황색 찜질복을 맞춰 입고 바닥에 편하게 앉아 휴식을 취하고 있다. 앞에는 식혜와 계란, 컵라면 등 찜질방 대표 간식도 놓여 있다.
특히 이아영은 사진에 "따뜻한 나라로 떠나자며^^"라는 문구를 덧붙였다. 해외 휴양지 대신 뜨끈한 찜질방에서 결혼 직후 여유를 만끽하는 두 사람의 모습이 웃음을 자아낸다.
고급 웨딩 베뉴에서 수천만원대 규모의 결혼식을 올린 뒤 찜질복 차림으로 식혜와 계란을 즐기는 신혼부부의 일상이 색다른 대비를 이뤘다.
이아영은 MBN '돌싱글즈' 시즌1, 심규덕은 시즌5에 각각 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 재혼하며 부부의 연을 맺었다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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