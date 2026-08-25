결혼식 비용만 최소 4000만원대…‘재혼’ 이아영, 신혼여행 대신 찜질방 가서 팥빙수 먹방

'돌싱글즈' 이아영과 심규덕이 화려한 결혼식을 마친 뒤 신혼여행 대신 찜질방을 찾았다.이아영과 심규덕은 지난 23일 서울 강남구에 위치한 라움에서 결혼식을 올리고 정식으로 부부가 됐다.두 사람이 결혼식을 올린 라움은 서울에서도 고급 웨딩 베뉴로 꼽히는 곳이다. 웨딩업계에 공개된 예상 견적을 살펴보면 식대는 1인당 약 13만원, 대관료는 약 1200만~1500만원 수준으로 알려져 있다. 최소 보증 인원을 200명으로 잡아도 식대와 대관료를 합쳐 약 3800만~4100만원 수준이며, 하객 규모와 꽃장식, 연출 등 세부 옵션에 따라 전체 비용은 더욱 커질 수 있다.화려한 예식을 치른 두 사람의 결혼 직후 일정은 소박했다. 신혼여행을 바로 떠나는 대신 찜질방을 찾은 것.이아영은 결혼식 이후 SNS를 통해 심규덕과 찜질방에서 시간을 보내는 모습을 공개했다. 사진 속 두 사람은 주황색 찜질복을 맞춰 입고 바닥에 편하게 앉아 휴식을 취하고 있다. 앞에는 식혜와 계란, 컵라면 등 찜질방 대표 간식도 놓여 있다.특히 이아영은 사진에 "따뜻한 나라로 떠나자며^^"라는 문구를 덧붙였다. 해외 휴양지 대신 뜨끈한 찜질방에서 결혼 직후 여유를 만끽하는 두 사람의 모습이 웃음을 자아낸다.고급 웨딩 베뉴에서 수천만원대 규모의 결혼식을 올린 뒤 찜질복 차림으로 식혜와 계란을 즐기는 신혼부부의 일상이 색다른 대비를 이뤘다.이아영은 MBN '돌싱글즈' 시즌1, 심규덕은 시즌5에 각각 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 재혼하며 부부의 연을 맺었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr