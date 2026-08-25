장동윤과 김승윤이 라디오에 동반 출연한 모습. / 사진=유튜브 채널 '에라오'

사진=유튜브 채널 '에라오'

배우 장동윤(34)이 5살 연하의 김승윤과 결혼한다는 소식이 전해진 가운데, 두 사람이 지난 4월 라디오에 동반 출연했던 과거가 주목받고 있다.SBS의 라디오 유튜브 채널 '에라오'에는 지난 4월 10일 '케미 맛집 팀 누룩 왔어요💕 장동윤, 김승윤'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속에서 두 사람은 장동윤이 감독으로 데뷔한 영화 '누룩'을 홍보하기 위해 전날 '박소현의 러브게임' 스튜디오를 찾았다. 라디오는 보이는 라디오로 진행됐다.김승윤은 이날이 데뷔 후 첫 라디오 나들이였다. 장동윤은 시작부터 김승윤에게 간단한 장비와 모니터 등을 설명해주며 리드했다. 이어 박소현이 인사를 요청하자 장동윤은 먼저 화면을 보며 인사를 건넸고, 이후 김승윤을 바라보며 화면을 향해 인사하라는 제스처를 취했다.두 사람은 라디오가 진행되는 내내 차분한 모습과 웃음을 보이며 또래 같은 분위기를 풍겼다. 특히 김승윤은 장동윤이 말할 때마다 그를 지그시 바라봤다. 또 김승윤이 첫 라디오 출연임에도 박소현의 칭찬을 받자 장동윤이 미소를 짓기도 했다.한편 장동윤은 김승윤과 오는 10월 백년가약을 맺는다. 장동윤은 25일 자신의 SNS에 "오늘은 여러분께 직접 전하고 싶은 소식이 있다"며 "오랜 시간 함께해 온 사람과 결혼한다"고 밝혔다.예식은 양가 가족들이 참석한 가운데, 예배 형식으로 조용히 진행될 예정이다. 김승윤은 영화 '누룩' 외 드라마 '조선로코 녹두전'에서도 장동윤과 호흡을 맞춘 바 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr