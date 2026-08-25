류승룡이 하지원에 대한 고마움을 나타냈다. / 사진제공=(주)플레이그램

배우 류승룡이 영화 '비광'(감독 이지원)에서 호흡을 맞춘 하지원에게 고마움을 나타냈다.25일 서울 삼청동 한 카페에서 영화 '비광'에 출연한 배우 류승룡을 만났다.'비광'은 톱스타 부부 중구(류승룡 분)와 남미(하지원 분)가 갑자기 나타난 중구의 딸 동주(김시아 분)로 인해 파경을 맞고 8년 뒤 충격적인 사건에 휘말린 동주를 구하기 위해 다시 뭉치는 과정을 그린다. 류승룡과 하지원은 파경을 맞고 애증이 남은 부부로 호흡을 맞췄다.류승룡은 하지원에 대해 "한 번도 불평불만하고 인상 쓰는 걸 못 봤다"며 감탄했다. 그는 "연기도 너무 좋았다"며 "예쁘게 나오고 싶어 할 수도 있는데 하지원은 헝클어진 머리에 촌스러운 화장을 하고 등장한다. 그런 것들이 인상적이었다"라고 설명했다.류승룡의 아재 개그를 받아주는 데에도 고마움을 전했다. 류승룡은 "하지원이 내 얘기에 항상 크게 반응해줘서 고맙다"며 "원래 잘 웃는다. 제일 리액션 좋은 배우"라고 언급했다. 그는 "'비광' 촬영 현장에서는 감정이 깨지지 않게 하기 위해 장난을 조심했다"면서도 "이제 영화 홍보하면서 물 만난 고기처럼 장난을 치는데 하지원이 너무 재밌어하며 육성으로 웃는다"며 "목젖까지 봤다"고 말해 웃음을 자아냈다.'비광'은 오는 9월 2일 관객과 만난다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr