배우 조재윤이 '장항준의 남자'를 자처하며 봉태규를 향한 질투를 드러낸다./ 사진=텐아시아 DB

배우 조재윤이 '장항준의 남자'를 자처하며 봉태규를 향한 질투를 드러낸다./ 사진 제공 : SBS Plus ‘시간추적자 설록’

배우 조재윤이 '장항준의 남자'를 자처하며 봉태규를 향한 질투를 드러낸다.25일 오후 10시 30분 방송되는 SBS Plus '시간추적자 설록' 7회에서는 '미식의 제국'을 주제로 음식과 권력을 둘러싼 이야기를 다룬다. 배우 조재윤과 역사교육과 교수 홍용진, 맛 칼럼니스트 겸 셰프 박찬일이 게스트로 출연한다.이날 봉태규는 평소 음식에 진심인 장항준을 두고 영화계에서 들었다는 이야기를 꺼낸다. 그는 "제가 듣기로는 촬영장에 감독님이 안 계시면, 항상 근처 맛집에 혼자 있다고 하더라"라고 폭로한다.장항준은 "맛집 검색하고 스태프들한테 얘기 안 한다. (소문나면) 나도 줄 서야 하니까"라고 인정해 웃음을 자아낸다. 조재윤은 장항준을 향한 남다른 애정을 드러낸다. 스스로 '장항준의 남자'를 자처한 그는 장항준의 옆자리를 차지한 봉태규를 향해 "난 네가 되게 부러워"라고 말한다.방송에서는 프랑스의 '태양왕' 루이 14세의 식탁도 다룬다. 루이 14세가 식사를 단순한 끼니가 아닌 자신의 권력을 드러내는 궁정 의식으로 활용했던 배경과 당시 프랑스의 식문화가 소개된다.수나라 황제 수 양제의 미식에 얽힌 이야기도 공개된다. 산해진미를 즐기기 위해 막대한 자원을 동원했던 수 양제의 일화가 소개되자 장항준은 "왕의 식탁이 대체 뭐길래!"라고 탄식한다. 조재윤 역시 "가지가지 한다"라고 반응한다.'시간추적자 설록'은 기록 속 역사적 사건과 인물을 다양한 관점에서 다루는 역사 예능이다. 장항준, 봉태규, 신아영, 썬킴이 MC를 맡고 있다. 7회는 25일 오후 10시 30분 SBS Plus에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr