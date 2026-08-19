2AM 이창민이 트로트 가수로 새로운 도전에 나선 이유와 19년간 이어온 자기 관리 습관을 밝혔다./사진=텐아시아DB

2AM 이창민이 트로트 가수로 새로운 도전에 나선 이유와 19년간 이어온 자기 관리 습관을 밝혔다./사진=SBS Plus 방송 화면 캡처

2AM 이창민이 트로트 가수로 새로운 도전에 나선 이유와 19년간 이어온 자기 관리 습관을 밝혔다.이창민은 지난 17일 방송된 SBS Plus '신빨토크쇼 귀묘한 이야기2'(이하 '귀묘한 이야기2')에 출연해 자신의 인생과 가수 활동에 대한 고민을 털어놨다.이날 이창민은 소개와 함께 2AM의 대표곡 '죽어도 못 보내'를 라이브로 선보였다. 관객들의 적극적인 반응에 그는 "가끔 보면 누님들은 정면으로 바라보시는 경우들이 많으셔서 거기에 익숙해지고 있다"고 말했다.인간관계에 대한 생각도 밝혔다. 살면서 겪은 가장 큰 배신에 관한 질문에 이창민은 "사람을 세 번 정도 꼭 확인을 해본다. 근데 세 번째 확인하고 네 번째 상황이 되면 관계를 아예 끊어 버린다"고 답했다.자신의 실수에 대해서는 "군대도 다녀오고 데뷔하면서 맏형이다 보니까 책임감이 주어졌다. 실수라고 인지하면 그 자리에서 바로 사과한다"고 이야기했다.점사를 받던 이창민은 19년째 이어온 생활 습관을 공개했다. 그는 매일 새벽 5시에 일어나 운동하고 있으며 트로트 100여 곡을 비롯해 다른 장르까지 총 200곡 이상을 작업했다고 설명했다. 그러면서 "정말 열심히 사는 제 인생, 앞으로 잘 될 수 있을지, 지금 잘 가고 있는 건지"라고 물었다.트로트 가수로 활동 영역을 넓힌 것에 대한 고민도 털어놨다. 이창민은 "저한테 트로트가 힘들 때 정말 많은 도움이 됐다. 발라드 가수를 19년 했다. 팀도 지금도 콘서트를 하고 있다"고 말했다.이어 "제가 트로트 장르를 솔로로 도전하는 게 잘하고 있는 건지, 좋은 곡이 들어올 수 있는 운이 있는지 궁금하다"고 질문했다. 이에 무속인들은 새로운 장르에 도전한 선택을 긍정적으로 평가하며 향후 활동에 대한 조언을 건넸다.이창민은 2AM 활동과 함께 트로트로 솔로 활동 영역을 넓히고 있다. MBN 트로트 서바이벌 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'에서는 최종 6위를 기록했으며, 자작곡 '발바닥에 불나도록' 등을 선보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr