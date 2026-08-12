배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 눈 성형수술 직후 근황을 공개했다./ 사진=SNS

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 눈 성형수술 직후 근황을 공개했다./ 사진=SNS

배우 고(故) 최진실의 딸이자 인플루언서 최준희가 눈 성형수술 직후 근황을 공개했다.최준희는 12일 자신의 SNS에 "지옥에서 누가 돌아왔게"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.공개된 영상 속 최준희는 눈 성형 직후 붓기가 채 가라앉지 않은 모습을 드러냈다. 눈가에는 절개 자국이 남아 있었고, 눈 주변이 크게 부어 있는 상태였지만 카메라를 향해 담담한 표정을 지었다. 그는 "리쥬란까지 다 해주심"이라는 글을 덧붙이며 시술에 대한 만족감도 내비쳤다.최준희는 평소 SNS를 통해 성형 과정을 솔직하게 공개해왔다. 앞서 병원 예약 안내 문자를 공개하며 "드디어 이놈의 짝짝이 눈 탈출하고 오겠음"이라고 밝힌 데 이어, 수술 직후 모습까지 가감 없이 공유해 눈길을 끌었다.그는 이전에도 쌍꺼풀, 코, 안면윤곽 등 여러 차례 성형 사실을 직접 고백한 바 있다. 향후 성형 계획을 묻는 질문에는 "할 거 너무 많다. 한 번 사는 인생 최고의 버전으로"라고 답하며 솔직한 소신을 밝히기도 했다.한편 최준희는 고 최진실과 고 조성민의 딸로, 현재 인플루언서와 모델로 활동 중이다. 과거 루푸스 투병으로 체중이 96kg까지 증가했지만 이후 41kg까지 감량해 화제를 모았으며, 지난 5월 11세 연상의 비연예인과 결혼했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr