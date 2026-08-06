배우 박정수가 노년의 외로움과 황혼이혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다./ 사진=텐아시아 DB

배우 박정수가 노년의 외로움과 황혼이혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '웬만해선 박정수를 막을 수 없다'

배우 박정수가 노년의 외로움과 황혼이혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 '웬만해선 박정수를 막을 수 없다'

배우 박정수가 노년의 외로움과 황혼 이혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.지난 5일 유튜브 채널 '웬만해선 박정수를 막을 수 없다'에는 '욱하는 사람들의 진짜 특징'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 박정수는 정신건강의학과 전문의 이광민 원장을 만나 자신의 성격과 노년기 정신건강, 황혼 이혼 등에 대한 이야기를 나눴다.박정수는 "원래는 평온한 편인데 조그마한 일에도 욱한다"며 "제 이야기도 궁금했고, 저처럼 나이가 들면 정년퇴직으로 수입도 줄고 생활 반경도 좁아지지 않나. 노년의 외로움에 대해 이야기를 나눠보고 싶었다"고 말했다. 이어 "멀쩡히 잘 살다가도 '살 만큼 살았다'며 황혼 이혼을 하시는 분들도 있지 않나. 그런 이유도 궁금했다"고 덧붙였다.이에 이광민 원장은 "어르신들의 우울증은 치매의 주요 위험인자가 될 수 있다"고 말했다. 또한 "우울증이 치매의 초기 증상처럼 나타나는 경우도 있다. 나이가 들수록 자신의 정신건강을 꾸준히 살펴줄 수 있는 주치의를 만들어 두는 것이 좋다"고 조언했다.박정수는 "저는 집에서 입씨름을 자주 하는 편인데, 입씨름을 하는 사람들은 외로움을 덜 타느냐"고 묻기도 했다. 이에 이 원장은 여성은 감정을 표현하거나 치료를 받는 경우가 많지만, 남성은 감정을 혼자 감당하는 경우가 많아 위험성이 더 클 수 있다고 설명했다.박정수는 "아까 제가 물어보려고 했는데. 황혼 이혼"이라며 황혼 이혼에 대한 질문도 이어졌다. 이 원장은 "평균수명이 늘어나면서 황혼 이혼도 증가하는 추세"라며 "자녀를 독립시키고도 함께 살아갈 시간이 30~40년 가까이 남고, 배우자의 은퇴로 생활 방식과 경제 환경이 달라지는 점도 영향을 미친다"고 말했다. 또 "황혼 이혼을 고민하기 전 일주일에 두 번 정도라도 함께 산책하거나 식사를 하는 등 공통의 시간을 가져보길 권한다"며 "이런 경험이 쌓이면 관계 회복에 도움이 될 수 있다"고 조언했다.박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 뒀지만 이후 합의 이혼했다. 이후 2001년부터 배우 정경호의 부친인 정을영 PD와 25년째 사실혼 관계를 이어오고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr