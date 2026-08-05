'최애의 사원'이 강훈과 김혜준의 관계 변화를 본격적으로 그리며 로맨스에 시동을 걸었다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'최애의 사원'이 강훈과 김혜준의 관계 변화를 본격적으로 그리며 로맨스에 시동을 걸었다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'최애의 사원'이 강훈과 김혜준의 관계 변화를 본격적으로 그리며 로맨스에 시동을 걸었다./사진=tvN 방송 화면 캡처

'최애의 사원'이 강훈과 김혜준의 관계 변화를 본격적으로 그리며 로맨스에 시동을 걸었다.지난 4일 방송된 tvN 월화드라마 '최애의 사원' 2회에서는 강하기(강훈 분)와 남다름(김혜준 분)이 서로를 의심하면서도 새로운 모습을 발견하며 관계의 변화를 예고했다.남다름은 최애 이찬(차우민 분)과 엘리베이터에서 인사를 나누며 첫 번째 목표를 이뤘다. 이어 이찬과 함께 해외 연수를 떠나기 위해 우수 사원 선발을 새로운 목표로 삼았고, 대표 강하기의 눈에 들기 위해 각종 업무에 적극적으로 나섰다.남다름은 강하기와 이찬이 연인 사이라는 소문을 접하고 두 사람의 관계를 오해했다. 단체 사진 속 이찬을 바라보는 강하기의 시선과 '사랑해 찬'이라는 문구가 적힌 편지, 현수막을 바라보며 눈물을 훔치는 모습까지 목격한 남다름은 강하기가 이찬을 짝사랑하고 있다고 확신했다. 그는 강하기의 비밀을 지켜주기로 마음먹었다.반면 강하기는 계속 자신의 주변을 맴도는 남다름을 산업 스파이로 의심했다. 경쟁사인 SE물산 출신인 만큼 아펠로의 기밀을 빼내기 위해 접근했다고 생각했던 것. 하지만 맡은 일을 성실하게 해내고 뜻밖의 응원까지 건네는 남다름의 모습을 보며 조금씩 생각이 달라지기 시작했다.강하기는 사수 김미영(김소라 분)에게 남다름에 관해 물었고, 그가 우수 사원이 되기 위해 노력하고 있다는 사실을 알게 됐다. 이를 계기로 자신의 오해였을 수 있다는 생각에 이르렀다.이후 그는 야근을 마친 남다름을 집 앞까지 데려다주며 위축된 그를 격려했다. 예상과 다른 따뜻한 모습에 남다름도 마음을 열기 시작했고, 두 사람은 한층 편안한 분위기 속에서 대화를 이어갔다.그러던 중 오토바이를 피하려던 남다름이 강하기를 끌어당기면서 두 사람은 가까운 거리에서 마주하게 됐다. 서로를 향한 미묘한 감정이 싹트기 시작한 가운데, 앞으로의 관계 변화에 관심이 쏠린다.남다름과 이찬의 특별한 인연도 밝혀졌다. 과거 D.N.X 해체 무렵 이찬이 한 팬에게 선물했던 목걸이의 주인이 바로 남다름이었던 것. 이를 알아챈 이찬은 오랫동안 자신을 응원해 준 팬과 재회한 사실에 반가움을 내비치며 직접 연락처를 건넸다.'최애의 사원'은 서인국, 박지현 주연의 '내일도 출근!' 후속으로 방송 중이다. 전작은 전 회차 4%대 시청률을 유지하며 종영했고, '최애의 사원'은 1회 4.2%로 출발했다. 그러나 2회는 3.1%(닐슨코리아 유료가구 기준)를 기록하며 한 회 만에 3%대로 하락했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr