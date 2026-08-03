르세라핌 / 사진=쏘스뮤직

쏘스뮤직 2026 서머 오디션 포스터 / 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 소속사 쏘스뮤직이 공개 오디션을 연다.쏘스뮤직은 3일 공식 홈페이지를 통해 '2026 쏘스뮤직 SUMMER 오디션' 개최 소식을 전했다. 지원 대상은 2008년 이후 출생자로, 성별에 관계없이 지원할 수 있다.이번 오디션은 여름을 맞이해 해안 지역 청소년에게 꿈을 펼칠 기회를 제공하고자 마련됐다. 함께 공개된 포스터에는 바다를 배경으로 음악을 꿈꾸는 청소년의 모습이 담겼다.오디션은 인천, 보령, 군산, 해남, 목포, 포항, 거제, 속초, 제주 월평, 제주 서귀포 등 전국 10개 지역에서 진행된다. 사전 접수는 이날부터 23일까지 받는다.접수자 가운데 선발된 지원자를 대상으로 지역별 현장 오디션이 진행되며, 이후 최종 합격자를 발표할 예정이다. 현장 오디션은 9월 5일 인천을 시작으로 10월 18일 제주 서귀포까지 이어진다.쏘스뮤직은 여자친구(GFRIEND)와 르세라핌을 선보인 하이브 산하 레이블이다. 현재 르세라핌(김채원, 사쿠라, 허윤진, 카즈하, 홍은채)이 소속돼 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr