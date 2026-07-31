사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

사진=청룡시리즈어워즈 영상 캡처

김규원과 심자윤이 '청룡시리즈어워즈' 신인예능인상을 수상했다.31일 인천 중구 파라다이스시티에서 '제5회 청룡시리즈어워즈'가 개최됐다. 방송인 전현무와 배우 윤아가 진행을 맡았고 KBS2에서 생중계, 치지직에서 온라인 생중계됐다.신인남자예능인상 후보는 김규원(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 김선호(쿠팡플레이 '봉주르빵집'), 변우석(넷플릭스 '유재석 캠프'), 카더가든(넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어 시즌1'), 후덕죽(넷플릭스 '흑백요리사 요리 계급 전쟁 시즌2')였다.신인상은 김규원에게로 넘어갔다. 그는 "후보가 워낙 쟁쟁해서 기대도 안했는데 살면서 하나뿐인 상을 줘서 감사하다"며 눈시울을 붉혔다. 이어 "저 같은 신인이 잘 놀 수 있게 길을 잘 닦아 준 신동엽을 비롯한 'SNL 크루' 선배들께 감사하다"며 "TV로 보고 있을 가족들도 보고싶다. 앞으로 더 오랫동안 웃음 주는 코미디언으로 남겠다. 겸손한 광대가 되겠다"고 말했다.신인여자예능인상 후보에는 김시현(넷플릭스 '흑백요리사 요리 계급 전쟁 시즌2'), 김예원(티빙 '환승연애4'), 심자윤(쿠팡플레이 '직장인들 시즌2'), 안주미(쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌 8'), 최미나수(넷플릭스 '솔로지옥 시즌 5')가 올랐다.여자 부문은 걸그룹 스테이씨 멤버 심자윤이 수상했다. 그는 "수상 소감을 준비했는데 다 까먹었다"며 눈물을 흘렸다. 이어 "후보만으로도 영광이었지만 좋은 상 주셔서 감사하다. '직장인들'을 만나서 제 인생이 달라졌다"며 "덕분에 너무 행복하고 좋았다. 8월달에 또 새 시즌이 나오니 많이 사랑해 달라"고 말했다. 그러면서 "저희 멤버들 보고 있을 것 같은데 상 받았다. 곁에서 든든하게 지켜줘서 고맙다"고 스테이씨 멤버들을 향한 애정도 표현했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr