떠난 '김부장'부터 다가오는 '유부녀 킬러'까지…줄줄이 웹툰 원작, 그 이유는 [TEN스타필드]

지난 25일 종영한 '김부장' 포스터와 31일 첫 방송이 예고된 '유부녀 킬러' 포스터. / 사진제공=SBS '김부장', MBC '유부녀 킬러'

사진제공=tvN '내일도 출근', '최애의 사원'

넷플릭스 시리즈 '참교육'부터 최근 종영한 '닥터 섬보이', '김부장', '내일도 출근!', 그리고 방영을 앞둔 '유부녀 킬러', '최애의 사원'까지. 이들 작품의 공통점은 모두 웹툰을 원작으로 했다는 점이다.최근 방송가와 OTT에서 웹툰 원작 드라마가 잇따라 제작되면서 웹툰은 이제 드라마 시장의 핵심 원천 콘텐츠(IP)로 자리매김했다. 웹툰을 기반으로 한 드라마 제작은 새로운 현상이 아니다. '약한영웅 Class', '무빙', '중증외상센터', '유미의 세포들', '취사병 전설이 되다' 등 다수의 작품이 웹툰을 원작으로 제작되며 흥행과 작품성을 모두 인정받았다. 최근에는 OTT와 방송사를 가리지 않고 웹툰 원작 드라마가 잇따라 제작되면서 이러한 흐름이 한층 뚜렷해지고 있다. 그렇다면 방송가는 왜 웹툰을 선택할까.가장 큰 이유는 이미 검증된 팬덤이 존재하기 때문이다. 인기 웹툰은 연재 당시부터 독자층을 확보하고 있다. 그만큼 드라마 제작 단계에서 자연스럽게 대중들의 관심을 모을 수 있다. 제작사 입장에서는 공개 전부터 화제성을 확보할 수 있고, 시청자 입장에서는 익숙한 세계관과 캐릭터를 영상으로 만나는 재미를 기대할 수 있다.제작 리스크를 줄일 수 있다는 점도 선호 이유로 꼽힌다. 오리지널 작품은 기획 단계부터 스토리와 캐릭터 등 모두 새로 구축해야 한다. 그러나 웹툰을 원작으로 할 경우, 주요 서사부터 핵심 줄거리 등 상당수가 이미 구축돼 있기 때문에 기획 과정에서 발생할 수 있는 시행착오를 줄일 수 있다. 영상화 과정에서 각색이 필요하긴 하지만, 그럼에도 최소한 이야기의 완성도와 시장성을 어느 정도 검증받았다는 부분에서 제작 부담이 감소하는 건 분명하다.OTT 플랫폼의 성장도 한몫했다. 콘텐츠 경쟁이 치열해지면서 플랫폼들은 차별화된 이야기를 끊임없이 확보해야 하는 상황이다. 장르와 소재가 다양하고 팬덤까지 갖춘 웹툰은 이러한 수요를 충족하는 원천 콘텐츠로 주목받고 있다. 액션과 판타지, 스릴러는 물론 오피스물과 로맨스까지 장르의 폭이 넓어 다양한 시청층을 공략할 수 있다는 점도 강점이다.한 드라마 제작 관계자는 "웹툰은 이미 시장에서 일정 부분 검증을 마친 IP라는 점에서 제작사들의 신뢰를 얻고 있다"며 "웹툰은 독자층이 형성돼 있어 마케팅 측면에서도 유리하다. 또 영상화 이후 원작을 다시 찾는 이용자도 있어 드라마와 웹툰이 서로 시너지를 내는 구조가 자리 잡고 있다"고 설명했다.물론 웹툰을 원작으로 했다는 이유만으로 작품의 성공이 보장되는 것은 아니다. 원작의 매력을 영상으로 얼마나 효과적으로 구현하고, 배우와 연출이 캐릭터를 얼마나 설득력 있게 살려내느냐에 따라 흥행 여부는 달라진다. 콘텐츠 경쟁이 갈수록 치열해지는 가운데, 검증된 팬덤과 스토리, 제작 효율성까지 두루 갖춘 웹툰 원작 기반의 드라마 제작 추세는 당분간 지속될 것으로 전망된다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr