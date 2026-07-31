배우 박보영이 조카와 시간을 보내고 있다. / 사진=박보영 SNS

배우 박보영이 조카 사랑 면모를 보였다.박보영은 지난 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 미소와 하트가 합쳐진 이모티콘들과 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 박보영이 의문의 남성과 풀장 안에서 손가락으로 브이 포즈를 취하고 있는 모습. 해당 인물은 박보영의 두 조카인 것으로 파악됐다.박보영은 3녀 중 둘째다. 언니와 동생은 기혼자이며, 박보영만 비혼자다.박보영은 2006년 EBS 청소년 드라마 '비밀의 교정'으로 데뷔해 올해 20주년을 맞았다. 오랜 연예계 활동 기간 동안 한 번의 열애 소식도 없었다.한편 박보영은 영화 '너와 함께라면' 출연을 확정했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr