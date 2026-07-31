유혜주가 부친상을 치른 뒤 조심스럽게 활동 재개를 알리며 심경을 전했다./사진=유혜주 유튜브 캡처

유혜주가 부친상을 치른 뒤 조심스럽게 활동 재개를 알리며 심경을 전했다./사진=유혜주 유튜브 캡처

얼짱 출신 유튜버 유혜주가 부친상을 치른 뒤 조심스럽게 활동 재개를 알리며 심경을 전했다.유혜주는 지난 30일 자신의 유튜브 채널 '리쥬라이크'를 통해 "지난 일주일은 몸도 마음도 참 힘든 시간이었다"며 "둘째 아들(태명 짱아)을 낳고 산후조리원에 있던 중 갑작스럽게 아버지의 비보를 접해 급히 부산에 다녀왔다"고 밝혔다.이어 "많은 분의 위로 덕분에 아버지의 장례를 잘 치르고 돌아왔다"며 "지금은 다시 조리원에서 몸과 마음을 추스르며 회복에 집중하고 있다"고 근황을 전했다.그는 활동 재개를 두고 고민도 컸다고 털어놨다. 유혜주는 "채널을 조금 더 쉬어가야 할지 많이 고민했다"면서도 "멈춰 서 있기보다는 천천히 일상으로 돌아가는 것이 내게도 더 큰 힘이 될 것이라고 생각했다"고 말했다.그러면서 "무엇보다 내가 다시 씩씩하고 활기차게 살아가는 모습을 아버지께서도 바라실 것 같다"며 "오늘(30일)부터 조심스럽게 영상 업로드를 다시 시작하려 한다"고 덧붙였다.유혜주는 부친상 이후 유튜브 영상 업로드를 잠시 중단했다가 약 8일 만에 팬들에게 근황을 전하며 활동을 재개했다.유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 2019년 승무원 출신 남편과 결혼했으며, 2023년 첫아들을 얻었다. 지난 19일에는 둘째 아들을 출산했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr