이미지 크게보기 사진 = JTBC ‘이혼숙려캠프’

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‘이혼숙려캠프’에서 한 남편의 과도한 차량 소비 습관이 공개되자 서장훈이 답답함을 감추지 못했다.30일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에서는 23기 부부들의 가사조사 과정이 공개됐다.아내는 “결혼하기 2년 전에 동거를 했는데 차에 중독돼서 계속 사고 팔더라 중고차 살다 팔고 해서 200만 원 손해 보고 300만 원 손해보고 500만 원 손해 보고 날린 돈만 1억이다”라고 얘기했다.남편도 “1년 사이 차량을 7번 바꿨다”라며 고가의 세단을 중심으로 차량을 바꾸고, 튜닝에도 큰돈을 사용했다는 이야기가 이어졌다.이를 지켜보던 서장훈은 남편의 경제 상황에 주목했다. 당시 남편의 재산이 2천만~3천만원 수준이었다는 이야기를 듣고 경악했다.그러면서 서장훈은 “무슨 세단 마니아냐. 그게 말이 되냐. 경제적으로 엄청 여유가 있으면 본인 마음인데, 돈이 개뿔도 없는데”라고 지적했다.이어 “잠은 차에서 잔 거냐”라고 되물으며 이해하기 어렵다는 반응을 보였다.서장훈은 “내가 맨날 얘기하는데 나이 먹고 힘들어 진다. 그러면서 아내에게는 하늘에서 (헤어지라는) 기회를 준다”라며 안타까워했고, 아내는 “후회된다”고 솔직하게 털어놨다.서장훈은 결국 “재산 2천만원인데 똥을 싸고 있네”라고 강한 표현으로 남편의 소비 행태를 꼬집었다.남편은 차량 외에도 외제차 구입과 튜닝에 지출을 이어갔고, 코인 투자 과정에서는 전세 연장금과 대출까지 끌어쓴 사실이 알려지며 충격을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr