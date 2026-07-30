사진 = 연준 'Ice Cream' 퍼포먼스 영상 갈무리

사진 = 연준 'Ice Cream' 퍼포먼스 영상 갈무리

그룹 투모로우바이투게더 연준이 가수의 꿈을 키웠던 장소를 다시 찾았다.연준은 지난 29일 오후 11시 투모로우바이투게더 공식 유튜브 채널을 통해 미니 2집 'NO LABELS: PART 02' 타이틀곡 'Ice Cream' 퍼포먼스 비디오를 공개했다.이번 영상은 스튜디오나 세트가 아닌 실제 거리에서 촬영됐다. 새벽의 네온사인을 배경으로 펼쳐지는 퍼포먼스는 색다른 분위기를 자아냈다. 꾸밈없는 공간과 연준의 자연스러운 움직임, 편안한 스타일링이 어우러져 곡의 청량한 매력을 더했다.촬영 장소는 경기도 성남시 분당구 서현역 로데오거리다. 이곳은 연준이 데뷔 전 인근 댄스 학원을 다니며 춤을 연습하고 크루들과 함께 거리 공연을 펼치던 추억이 남아 있는 공간이다. 당시 방탄소년단의 'RUN'에 맞춰 춤을 추는 모습이 담긴 영상은 지금도 K팝 팬들 사이에서 회자되고 있다.특히 연준이 어린 시절 꿈을 품었던 장소에서 'Ice Cream' 퍼포먼스를 선보였다는 점이 의미를 더했다. 춤을 사랑하던 소년이 K팝 보이그룹 멤버로 성장해 같은 공간에 선 것을 두고 팬들은 감동적이라는 감상평을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr