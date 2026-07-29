IDL 서울 시리즈가 열린다. / 사진제공=International Dance League

IDL 서울 시리즈가 열린다. / 사진제공=International Dance League

세계 각국의 정상급 댄스 크루들이 서울에서 대결을 펼친다.인터내셔널 댄스 리그(International Dance League, 이하 IDL)는 오는 8월 1일 서울 경희대학교 평화의전당에서 '서울 시리즈'를 개최한다. 이번 대회는 2026 시즌 네 번째 시리즈로, 세계 정상급 프로 댄스팀들이 참가한다.이번 '서울 시리즈'에서는 대한민국의 원밀리언(1MILLION)과 동남아시아의 잼 리퍼블릭의 맞대결이 관심을 모은다. 두 팀은 세계적인 K-팝 아티스트들과 협업해왔으며, Mnet '스트릿 우먼 파이터' 시리즈를 통해 국내 팬들에게도 이름을 알렸다. 이번 시즌 라운드 1에서 처음 맞붙는 만큼 결과에 관심이 쏠린다.원밀리언은 현재 리그 2위(17점), 잼 리퍼블릭은 4위(13점)를 기록 중이다. 이어 미국의 지알브이(15점), 뉴질랜드의 로열 패밀리(12점), 노르웨이의 퀵 스타일(9점)이 뒤를 잇고 있다. 선두 브라더후드를 제외한 팀들의 격차가 8점에 불과해 순위 경쟁도 치열하다.IDL 관계자는 "챔피언십까지 두 번의 시리즈만 남은 만큼 서울에서의 모든 경기가 중요하다"며 "홈에서 경기를 치르는 원밀리언과 잼 리퍼블릭의 맞대결을 비롯해 모든 경기가 팬들에게 강렬한 인상을 남길 것"이라고 말했다.IDL '서울 시리즈'는 8월 1일 서울 경희대학교 평화의전당에서 진행된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr