IDL 서울 시리즈가 열린다. / 사진제공=International Dance League
IDL 서울 시리즈가 열린다. / 사진제공=International Dance League
세계 각국의 정상급 댄스 크루들이 서울에서 대결을 펼친다.

인터내셔널 댄스 리그(International Dance League, 이하 IDL)는 오는 8월 1일 서울 경희대학교 평화의전당에서 '서울 시리즈'를 개최한다. 이번 대회는 2026 시즌 네 번째 시리즈로, 세계 정상급 프로 댄스팀들이 참가한다.

이번 '서울 시리즈'에서는 대한민국의 원밀리언(1MILLION)과 동남아시아의 잼 리퍼블릭의 맞대결이 관심을 모은다. 두 팀은 세계적인 K-팝 아티스트들과 협업해왔으며, Mnet '스트릿 우먼 파이터' 시리즈를 통해 국내 팬들에게도 이름을 알렸다. 이번 시즌 라운드 1에서 처음 맞붙는 만큼 결과에 관심이 쏠린다.

원밀리언은 현재 리그 2위(17점), 잼 리퍼블릭은 4위(13점)를 기록 중이다. 이어 미국의 지알브이(15점), 뉴질랜드의 로열 패밀리(12점), 노르웨이의 퀵 스타일(9점)이 뒤를 잇고 있다. 선두 브라더후드를 제외한 팀들의 격차가 8점에 불과해 순위 경쟁도 치열하다.
IDL 서울 시리즈가 열린다. / 사진제공=International Dance League
IDL 서울 시리즈가 열린다. / 사진제공=International Dance League
IDL 관계자는 "챔피언십까지 두 번의 시리즈만 남은 만큼 서울에서의 모든 경기가 중요하다"며 "홈에서 경기를 치르는 원밀리언과 잼 리퍼블릭의 맞대결을 비롯해 모든 경기가 팬들에게 강렬한 인상을 남길 것"이라고 말했다.

IDL '서울 시리즈'는 8월 1일 서울 경희대학교 평화의전당에서 진행된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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