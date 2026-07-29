그룹 NCT 127의 정규 7집 'BLINGY' 스케줄 포스터. / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 NCT 127이 정규 7집 'BLINGY'(블링이)의 프로모션 일정을 공개했다.NCT 127은 29일 공식 SNS를 통해 정규 7집 'BLINGY'의 스케줄 포스터를 공개했다. 포스터에는 무전기 이미지와 'CALL 127'(콜 127)이라는 문구를 담아 이번 앨범의 프로모션 콘셉트를 예고했다.NCT 127은 8월 3~4일 트레일러를 시작으로 6~7일 티저 이미지, 10~11일 수록곡 'Piñata'(피냐타) 트랙 비디오, 12~14일 추가 티저 이미지, 19일 하이라이트 메들리, 21일 타이틀곡 'Blingy' 뮤직비디오 티저를 순차 공개할 예정이다.이번 앨범에는 동명의 타이틀곡 'Blingy'를 포함해 총 9곡이 수록된다.정규 7집 'BLINGY'는 오는 8월 24일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr