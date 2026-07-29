이정도면 노윤서가 낳은 수준…아역과 2번 연속 호흡, 똑닮았네

아역배우 최소율의 어머니가 배우 노윤서를 향한 감사와 애정을 전했다.최소율의 어머니는 자신의 SNS를 통해 넷플릭스 시리즈 '동궁' 촬영 현장에서 노윤서와 함께 찍은 사진을 공개했다.공개된 사진 속 노윤서는 최소율을 다정하게 끌어안은 채 나란히 카메라를 바라보며 미소를 짓고 있다. 두 사람은 편안한 후드 집업 차림에도 닮은 분위기를 자아내며 실제 자매 같은 케미를 완성했다.최소율은 '동궁'에서 노윤서의 어린 시절인 '어린 생강' 역을 맡아 호흡을 맞췄다. 이에 어머니는 "일타스캔들에 이어 동궁에서도 어린 시절을 연기할 수 있어서 소율이도 저도 너무 영광이고 행복했어요"라며 "소율이의 최애 노윤서 배우님"이라고 애정을 드러냈다.이어 "촬영장 말고도 백상예술대상과 '어쩔수가없다' 시사회에서 우연히 배우님을 뵐 수 있었는데, 만날 때마다 저희를 반갑게 맞아주셔서 너무 감동이었다"며 "자주 뵈어서 신기하고 좋았던 그때의 기억"이라고 회상했다.또 "생강이들 보러 넷플릭스 '동궁' 고고"라며 작품에 대한 응원도 함께 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr