‘고양이상’ 닝닝과 ‘강아지상’ 카리나, 신들의 만남이닝

그룹 에스파의 닝닝과 카리나가 유쾌한 장난으로 찰떡 케미를 뽐냈다.에스파 공식 SNS에는 멤버들의 자연스러운 모습이 담긴 영상이 공개됐다.영상 속 닝닝은 긴 핑크빛 헤어와 퍼플 톱으로 인형 같은 비주얼을 자랑했다. 또렷한 이목구비와 도도한 눈매가 어우러져 '고양이상' 매력을 한껏 드러냈다.반면 카리나는 블랙 헤어에 시원한 블루톤 스타일링으로 등장했다. 닝닝의 뒤에서 장난스럽게 머리를 만지며 익살스러운 표정을 짓는 등 활발한 모습으로 '강아지상' 특유의 사랑스러운 매력을 발산했다.특히 차분한 닝닝과 장난기 가득한 카리나의 상반된 분위기가 웃음을 자아냈다. 카리나는 닝닝의 머리를 쓰다듬고 얼굴 가까이 다가가 장난을 치는 등 스스럼없는 모습을 보였고, 닝닝 역시 자연스럽게 받아주며 두 사람의 돈독한 우정을 엿보게 했다. 팬들은 "현실 자매 같다", "둘이 붙어 있으면 너무 귀엽다", "케미가 최고"라는 반응을 보이고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr