그룹 키스오브라이프 / 사진제공=S2 엔터테인먼트

그룹 키스오브라이프(KISS OF LIFE)가 세 번째 싱글 'SWEAT'의 추가 콘셉트 포토를 공개했다.키스오브라이프는 29일 공식 SNS를 통해 'SWEAT'의 새로운 콘셉트 포토를 선보였다.이번 콘셉트 포토는 두 가지 버전으로 공개됐다. 한 버전에서는 레드 컬러 의상과 블론드 태슬을 활용한 스타일링으로 강렬한 분위기를 연출했다. 또 다른 버전에서는 바이크를 배경으로 패턴 의상과 액세서리를 매치한 콘셉트를 선보였다.앞서 공개된 콘셉트 포토에서는 붉은 사막과 화산재를 배경으로 한 비주얼을 공개한 바 있다. 이번 추가 이미지로 컴백 프로모션의 콘셉트를 이어갔다.키스오브라이프의 세 번째 싱글 'SWEAT'은 오는 8월 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr