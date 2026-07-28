장항준이 취재진 앞에 섰다. / 사진=텐아시아DB

28일 '시간추적자 설록' 3회가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus

김은희 작가와 결혼한 장항준 감독이 '시간추적자 설록'에서 조선통신사의 험난한 여정에 혀를 내두른다.28일 방송되는 SBS Plus '시간추적자 설록' 3회에서는 '원조 글로벌 한류 스타, 조선통신사' 편이 공개된다. 일본 열도를 사로잡았던 조선통신사의 이야기를 집중 조명하는 가운데, FT아일랜드 이홍기와 역사학자 신병주, 미술평론가 안현정이 스페셜 게스트로 출연한다.방송에서 조선통신사의 행렬도를 살펴보던 출연진은 그림 속에서 원조 K-콘텐츠의 흔적을 발견한다. 고난도 퍼포먼스를 확인한 봉태규는 "저 정도면 일본인들이 쫓아다닐 만했네"라며 놀라워한다. 조선통신사를 보기 위해 바다에 배까지 띄울 정도로 일본 내 팬덤이 형성됐다는 사실도 공개된다. 이른바 '해상 팬미팅'에 이홍기는 "클래스가 다른데?"라며 감탄한다. 이와 함께 굿즈 대란을 일으킨 '조선통신사 센터'의 정체와 관련 일화도 소개된다.'지옥의 투어 루트'로 불린 조선통신사의 험난한 여정도 공개된다. 살인적인 일정과 거리에 출연진이 혀를 내두른 가운데, 천만 감독 장항준마저 "아무리 출셋길이 보장돼도 나는 못 할 것 같다"며 손사래를 쳐 웃음을 안긴다.'시간추적자 설록' 3회는 28일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr