김정난이 이사를 앞두고 집을 홍보했다. / 사진=텐아시아DB

김정난이 이사를 앞두고 집을 홍보했다. / 사진='김정난' 유튜브 캡쳐

배우 김정난이 이사를 앞두고 현재 사는 집을 홍보했다.지난 27일 유튜브 채널 '김정난'에 업로드된 영상에는 김정난이 열무김치를 만드는 모습이 담겼다. 요리 준비를 하던 김정난은 현재 사는 4층짜리 타운하우스를 부동산에 내놨다고 고백했다.김정난은 "10월에 이사를 가야 한다"고 밝혔다. 그는 "관심 있는 사람 집 좀 보러 와달라"며 "매우 싼값에 내놓았다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.김정난은 "부동산 몇 군데 내놓긴 했는데 직접 나한테 연락하면 복비도 아끼고 다이렉트로 할 수 있지 않냐"라고 말했다. 그러면서 "복비가 만만치 않다"고 덧붙였다. 이에 제작진은 채널에서 찍어뒀던 집 소개 영상을 자막으로 언급하며 홍보에 힘을 보탰다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr