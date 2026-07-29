배우 박지현이 '내일도 출근!'을 마무리하며 작품과 캐릭터를 향한 애정을 전했다./사진제공=나무엑터스

배우 박지현이 '내일도 출근!'을 마무리하며 작품과 캐릭터를 향한 애정을 전했다./사진제공=나무엑터스

배우 박지현이 '내일도 출근!'을 마무리하며 작품과 캐릭터를 향한 애정을 전했다.tvN 월화드라마 '내일도 출근!'이 지난 28일 종영한 가운데, 새움전자 DA사업부에서 근무하는 '일잘러' 차지윤 역을 맡은 박지현의 종영 소감이 공개됐다.박지현은 극 중 매일 퇴근을 꿈꾸는 직장인 차지윤으로 분해 현대인의 현실적인 고민과 감정을 섬세하게 그려냈다. 뜻대로 풀리지 않는 연애 앞에서 다시 사랑할 용기를 내는 과정부터 일에 대한 열정을 되찾아 자신의 꿈을 향해 나아가는 모습까지 차분한 감정선으로 풀어내며 인물의 성장을 설득력 있게 완성했다.졸혼을 고민할 만큼 관계가 틀어진 부모 사이를 중재하는 장면에서는 회사원이 아닌 딸 차지윤의 면모를 보여줬다. 박지현은 직장인의 희로애락과 사랑 앞에서의 설렘과 망설임, 가족을 향한 애틋함을 자연스럽게 오가며 캐릭터에 입체감을 더했다.박지현은 소속사 나무엑터스를 통해 "'차지윤'은 늘 자신의 마음에 솔직하고, 사람을 믿을 줄 아는 따뜻한 사람이었습니다. 저 역시 지윤이를 연기하며 사람을 믿는 용기와 나답게 살아가는 힘을 배울 수 있었던 것 같습니다"라며 캐릭터를 향한 애정을 나타냈다.이어 "드라마의 제목처럼 저희 모두는 오늘을 살아내고, 또 내일을 향해 나아가겠죠. '내일도 출근!'을 사랑해 주시고 지윤이의 여정을 함께해 주신 모든 시청자 여러분의 내일을 진심으로 응원하겠습니다. 그동안 '내일도 출근!'을 함께해 주셔서 진심으로 감사합니다"라고 인사를 건넸다.인기 웹툰을 원작으로 한 '내일도 출근!'은 캐스팅 단계부터 원작과의 싱크로율을 두고 갑론을박이 일었다. 원작 속 여자 주인공은 통통하고 현실적인 외형으로 묘사됐지만, 마른 체형의 박지현과는 이미지가 다르다는 반응이 일부에서 나왔다.박지현은 올해 영화 '와일드 씽'에 이어 '내일도 출근!'까지 출연하며 작품 활동을 이어갔다. 내년 방송 예정인 KBS2 새 토·일 드라마 '러브 클라우드'에서는 파일럿 안하늬 역을 맡아 새로운 모습을 보여줄 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr