김숙이 제주도 맛집을 소개했다. / 사진='김숙티비' 유튜브 영상 캡처

김숙이 김민재, 최유라 부부의 제주도 카페를 방문했다. / 사진='김숙티비' 유튜브 영상 캡처

개그우먼 김숙이 배우 김민재, 최유라 부부가 운영하는 제주 카페를 찾았다.지난 27일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '웨이팅 극강! 김숙도 줄 서게 한 제주 맛집들 (w.장혜진)'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 김숙이 배우 장혜진과 함께 제주 맛집을 찾는 모습이 담겼다.김숙은 김민재, 최유라 부부가 운영하는 카페를 방문했다. 감각적인 인테리어를 둘러본 그는 "내 로망이 다 있다. 카페가 너무 예쁘다"며 감탄을 쏟아냈다.매장에 들어서자 최유라가 직접 김숙을 맞이했다. 김숙은 "토요일부터 월요일까지 정기휴무라는데 언제 영업을 하신다는 거냐"고 농담을 건넸고, 최유라는 "화, 수, 목, 금 운영하고 있다"고 답하며 웃음을 보였다.이어 김숙은 카페의 시그니처 메뉴인 레몬티와 수제 빵을 주문했다. 최유라가 직접 만든 라즈베리 잼과 빵을 맛본 김숙은 "내가 먹어본 라즈베리 잼 중에 제일 맛있다. 막 달아서 물리는 그런 잼이 아니다"며 극찬했다. 장혜진 역시 "내가 먹어본 라즈베리 잼 중 최고"라고 말했다.다만 영업 시간이 짦은 것에 대해서는 아쉬움을 드러냈다. 김숙은 "단점은 문을 안 연다는 거다. 혹시라도 올 거면 영업 시간을 잘 알아보고 오면 좋을 것 같다"고 조언했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr