손담비 / 사진 = 손담비 SNS

가수 손담비가 잇단 구설에 분노를 표했다.27일 손담비는 "너무 짜증나는데 뭐 어쩌겠어요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 과감한 나시톱과 데님 반바지를 입고 일본 여행에 나선 손담비의 모습이 담겼다. 이날 그는 도심 곳곳의 쇼핑 스팟을 방문해 여유 가득한 일상을 즐겼다.앞서, 손담비는 최근 연이은 구설에 오른 바 있다. 손담비는 지난 25일 여행 중 호텔 객실 내에서 운동화를 신은 채 침대에 걸터앉은 사진을 공개했다. 당시 해당 사진을 본 일부 누리꾼들은 그의 행동이 비매너, 비위생적이라고 지적해 논란을 키웠다.이에 손담비는 27일 "신발 신고 들어가는 호텔이다. 심지어 새 신발이다"라며 직접 해명에 나서기도 했다. 그는 "뭐가 비매너일까요. 적당히 하시기 바란다"면서도 "웃어야지요. 웃으면 복이 온대요"라고 해탈한 반응을 보였다.한편, 손담비는 2022년 5월 전 스피스스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼해 슬하에 딸 한 명을 두고 있다. 그는 최근 여행지 숙소 실내에서 딸과 비눗방울 놀이를 하는 영상을 올렸다가 객실 오염 및 안전사고 우려로 한 차례 '민폐 육아' 논란에 휩싸이기도 했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr