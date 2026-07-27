쯔양이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

무한리필 식당 사장님이 쯔양을 언급하며 농담을 건넸다./사진제공=코미디TV

무한리필 식당 사장님이 쯔양을 언급하며 농담을 건넸다.지난 26일 방송된 코미디TV '메추리 원정대'에서는 제한된 단서만으로 메뉴를 맞히는 장성규와 말왕의 추리 대결이 펼쳐졌다.첫 번째 미션은 소리와 촉감만으로 음식을 맞히는 미스터리 박스 게임이었다. 말왕은 양은냄비 소리만 듣고도 "동태탕"이라고 정답을 맞혔고, 이어진 세트 메뉴 추리에서는 오징어까지 맞혔지만 정답인 오징어보쌈은 두 사람 모두 떠올리지 못했다. 메뉴를 확인한 뒤 장성규는 "흔한 메뉴는 아니지 않냐"며 놀라워했다.식사 도중 말왕은 냉면에 겨자와 식초를 듬뿍 넣으며 "냉면은 조기교육"이라고 말했다. 이어 "개인 취향이니 따라 하지 말라"고 덧붙였고, 장성규는 한입 맛본 뒤 "발냄새가 난다"면서도 "취두부 같은 매력이 있는 것 같다"고 반응해 웃음을 자아냈다.이어진 촉감 미션에서 말왕은 홍어라고 확신했지만, 장성규는 "아니면 어떡할 거냐"며 내기를 제안했다. 말왕이 "오른팔을 걸겠다"고 하자 장성규는 "나는 아내를 걸겠다"고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다. 이후 제작진의 힌트를 바탕으로 장성규가 "민물장어"를 맞히며 승리를 거뒀다.장어를 먹던 중 무한리필 운영 방식에 대한 이야기도 나왔다. 장성규가 "장어도 좋은 걸 쓰시는 것 같은데 이게 남냐"고 묻자 사장님은 손님이 많이 찾아와야 한다고 답했다.장성규는 "잘 못 먹는 사람들이 많이 와야겠다"고 말했고, 사장님은 "그래서 한 사람은 받지 않는다"고 농담했다. 장성규가 "쯔양은 안 받으시겠다"고 하자 사장님은 "안 받고 싶다"고 받아쳤다.말왕이 "마케팅 효과가 엄청날 텐데"라고 말하자 장성규는 "카메라를 켜지 않은 채로 온다면 어떻겠냐"고 물었고, 사장님은 "그러면 안 되지"라고 답하며 웃음을 더했다.장성규는 무한리필 이용 시간이 2시간으로 제한된 점을 언급하며 "이건 좀 슬픈 소식"이라고 말했다. 말왕은 "이게 없으면 사장님이 개인회생하셔야 할 것"이라고 거들었고, 장성규는 "없으면 점심에 와서 밤까지 있을 것"이라고 말하며 유쾌한 분위기를 이어갔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr