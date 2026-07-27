히가시노 게이고 작가가 별세했다.

히가시노 게이고의 소설이 원작인 영화 '용의자 X'. / 사진제공=CJ ENM

일본 추리소설계의 대부로 꼽히는 작가 히가시노 게이고가 대장암 투병 끝에 별세했다. 향년 68세. 그는 '백야행', '용의자 X의 헌신', '나미야 잡화점의 기적' 등 수많은 베스트셀러를 남긴 그는 소설뿐 아니라 영화와 드라마 등 다양한 영상 콘텐츠의 원작자로도 세계적인 사랑을 받았다.일본 출판사 고단샤는 27일 공식 홈페이지를 통해 "히가시노 게이고 작가가 지난 23일 새벽 대장암으로 별세했다"고 밝혔다. 장례는 유족의 뜻에 따라 가족장으로 치러졌으며, 추모 행사 일정은 추후 공개될 예정이다.1958년 일본 오사카에서 태어난 히가시노 게이고는 1985년 장편소설 '방과 후'로 제31회 에도가와 란포상을 받으며 데뷔했다. 이후 '비밀', '백야행', '용의자 X의 헌신', '나미야 잡화점의 기적', '라플라스의 마녀', '녹나무의 파수꾼' 등 수많은 베스트셀러를 발표하며 일본을 대표하는 추리소설 작가로 자리잡았다. 그는 일본추리작가협회상과 나오키상, 중앙공론문예상 등을 수상했다.히가시노 게이고는 투병 중에도 집필을 멈추지 않았다. 그는 다음 달 5일 출간 예정인 유작 '영원한 기억'을 남겼다. 고단샤에 따르면 데뷔작 '방과 후'부터 출간 예정인 유작 '영원한 기억'까지 공저를 제외한 저서는 모두 106권에 달한다. 일본 내 누적 발행 부수는 1억 부를 넘어섰다.히가시노 게이고의 작품들은 영화와 드라마 등 다양한 영상 매체로도 꾸준히 재탄생했다. '용의자 X의 헌신'은 일본에 이어 한국에서 2012년 류승범·이요원 주연의 영화 '용의자X'로 제작됐다. '백야행'은 일본 드라마와 영화에 이어 한석규, 손예진, 고수 주연의 한국 영화로 리메이크됐다. '나미야 잡화점의 기적'은 일본과 중국에서 영화화됐으며, '라플라스의 마녀', '매스커레이드 호텔', '방황하는 칼날', '갈릴레오' 시리즈, '신참자' 시리즈 등도 영화와 드라마로 제작돼 세계적인 사랑을 받았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr