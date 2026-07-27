스타일리스트 한혜연이 모델급 자태를 자랑했다.
26일 한혜연은 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 시크한 올블랙룩을 입고 나들이에 나선 한혜연의 모습이 담겼다. 그는 자칫 밋밋해 보일 수 있는 캐주얼 패션에 독특한 디자인의 고글, 레인부츠 등을 매치해 남다른 패션 감각을 자랑했다.
특히, 한층 슬림해진 그의 실루엣이 눈길을 끌었다. 이날 한혜연은 5부 반바지를 입고도 굴욕없는 늘씬한 각선미를 자랑했다. 꾸준한 관리를 통해 약 20kg 감량에 성공했다는 그는 군살 하나 없는 탄탄한 몸매로 모델핏을 자아내 놀라움을 안겼다.
사진을 본 누리꾼들은 "진짜 시크하고 멋있다", "간지보소" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.
한편, 한혜연은 지난 3월 유튜브 채널 '소비요정의 도시 탐구'에 출연해 다이어트 비법을 공개한 바 있다. 당시 그는 "보통 하루에 두 끼 먹는다. 다이어트 기간에는 당을 철저하게 제한한다"며 "그렇게 2년 6개월 동안 20kg를 감량했다"고 밝혔다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
26일 한혜연은 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 시크한 올블랙룩을 입고 나들이에 나선 한혜연의 모습이 담겼다. 그는 자칫 밋밋해 보일 수 있는 캐주얼 패션에 독특한 디자인의 고글, 레인부츠 등을 매치해 남다른 패션 감각을 자랑했다.
특히, 한층 슬림해진 그의 실루엣이 눈길을 끌었다. 이날 한혜연은 5부 반바지를 입고도 굴욕없는 늘씬한 각선미를 자랑했다. 꾸준한 관리를 통해 약 20kg 감량에 성공했다는 그는 군살 하나 없는 탄탄한 몸매로 모델핏을 자아내 놀라움을 안겼다.
사진을 본 누리꾼들은 "진짜 시크하고 멋있다", "간지보소" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.
한편, 한혜연은 지난 3월 유튜브 채널 '소비요정의 도시 탐구'에 출연해 다이어트 비법을 공개한 바 있다. 당시 그는 "보통 하루에 두 끼 먹는다. 다이어트 기간에는 당을 철저하게 제한한다"며 "그렇게 2년 6개월 동안 20kg를 감량했다"고 밝혔다.
이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr
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