한혜연 / 사진 = 한혜연 SNS

스타일리스트 한혜연이 모델급 자태를 자랑했다.26일 한혜연은 별다른 문구 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 시크한 올블랙룩을 입고 나들이에 나선 한혜연의 모습이 담겼다. 그는 자칫 밋밋해 보일 수 있는 캐주얼 패션에 독특한 디자인의 고글, 레인부츠 등을 매치해 남다른 패션 감각을 자랑했다.특히, 한층 슬림해진 그의 실루엣이 눈길을 끌었다. 이날 한혜연은 5부 반바지를 입고도 굴욕없는 늘씬한 각선미를 자랑했다. 꾸준한 관리를 통해 약 20kg 감량에 성공했다는 그는 군살 하나 없는 탄탄한 몸매로 모델핏을 자아내 놀라움을 안겼다.사진을 본 누리꾼들은 "진짜 시크하고 멋있다", "간지보소" 등 뜨거운 반응을 쏟아냈다.한편, 한혜연은 지난 3월 유튜브 채널 '소비요정의 도시 탐구'에 출연해 다이어트 비법을 공개한 바 있다. 당시 그는 "보통 하루에 두 끼 먹는다. 다이어트 기간에는 당을 철저하게 제한한다"며 "그렇게 2년 6개월 동안 20kg를 감량했다"고 밝혔다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr