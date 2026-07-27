걸그룹 메이딘 멤버 마시로가 솔로 데뷔에 나선다. / 사진 제공=143엔터테인먼트

마시로가 솔로 데뷔를 앞두고 트레일러를 공개했다. / 사진 제공=143엔터테인먼트

그룹 메이딘(MADEIN) 멤버 마시로가 솔로 아티스트로 첫발을 내딛는다.마시로는 지난 26일과 27일 공식 SNS를 통해 첫 번째 EP '24/11'의 'FADE(페이드)' 버전 이미지와 트레일러를 선보였다.공개된 이미지에는 화이트 스타일링을 한 마시로의 모습이 담겼다. 그는 자연스러운 분위기의 비주얼을 보여줬으며, 욕조와 꽃, 벽면에 붙은 메모 등 소품을 활용해 앨범 콘셉트를 표현했다.앞서 공개된 트랙리스트도 팬들의 관심을 모았다. 이번 앨범에는 타이틀곡 'HOTLINE(핫라인)'을 비롯해 'MAKE UP(메이크 업)', 'Bubble Trouble(버블 트러블)', 'Toothbrush(투스브러시)' 등 총 4곡이 수록된다. 마시로는 전곡 작사에 참여했다. 타이틀곡 'HOTLINE'에는 같은 소속사인 아이콘(iKON) 바비(BOBBY)가 피처링으로 참여했다.EP '24/11'은 오는 8월 19일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr