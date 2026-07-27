하윤경이 '아파트'에서 새로운 모습을 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

하윤경은 2015년 데뷔했다. / 사진제공=JTBC

하윤경이 '아파트'에서 지성과 위장 부부 연기를 보여주고 있다. / 사진='아파트' 방송 화면 캡쳐

배우 하윤경이 JTBC 드라마 '아파트'를 통해 기존의 이미지를 벗고 새로운 존재감을 뽐내고 있다. 생활력 강한 취업준비생의 현실적인 모습부터 위기 상황에서 냉철하게 판단하는 면모까지 소화하며 극의 중심축으로 자리 잡았다.하윤경은 '아파트'에서 강하리 역을 맡았다. 강하리는 취업을 준비하던 중 뜻하지 않은 위기에 놓이는 인물이다. 언니에게 변호사 시험에 합격했다고 거짓말한 뒤 돈이 급해지자 박해강(지성 분)의 제안을 받아들여 위장 부부 행세를 시작한다.하윤경은 생활비를 벌기 위해 고군분투하는 강하리의 절박함을 과장되지 않은 생활 연기로 풀어낸다. 궁지에 몰려도 쉽게 주저앉지 않고 상황을 빠르게 파악하는 인물의 영리함과 당찬 면모를 함께 살리며 극에 활력을 더하고 있다.2015년 연극 '록산느를 위한 발라드'로 데뷔한 하윤경은 그동안 밝고 따뜻한 이미지로 대중에게 각인됐다. tvN '슬기로운 의사생활'에서는 밝은 에너지를 지닌 허선빈 역을, ENA '이상한 변호사 우영우'에서는 따뜻하고 정의로운 최수연 역을 맡아 사랑받았다. 특히 '이상한 변호사 우영우'를 통해 얻은 '봄날의 햇살'이라는 수식어는 하윤경을 대표하는 이미지로 자리 잡았다.이러한 캐릭터들은 하윤경의 이름을 알리는 데 결정적인 역할을 했다. 반면 작품마다 밝고 다정한 인물을 주로 맡으면서 비슷한 이미지가 반복된다는 한계도 있었다. 배우로서 한 단계 더 도약하기 위해서는 기존의 긍정적이고 선한 이미지를 넘어서는 변화가 필요한 시점이었다.'아파트'는 그런 하윤경에게 이미지 변신의 기회가 됐다. 강하리는 마냥 밝고 선한 인물이 아니다. 생계를 위해 거짓말과 위장 부부 행세까지 감수하고, 위기 속에서는 감정보다 현실적인 판단을 앞세운다. 하윤경은 억척스러운 생활력과 빠른 두뇌 회전, 사건을 풀어갈 때의 단호함을 한 인물 안에 자연스럽게 담아냈다.지성과 만들어가는 호흡도 작품의 주요 관전 포인트다. 두 사람은 위장 부부라는 설정 아래 티격태격하며 웃음을 만들다가도, 사건이 본격화하면 서로를 의지하는 관계로 긴장감을 높인다. 하윤경은 지성의 묵직한 연기에 밀리지 않고 강하리 특유의 당찬 에너지로 균형을 맞춘다. 상대적으로 경력이 긴 배우와 호흡하면서도 자신의 캐릭터를 놓치지 않는다는 점에서 주연 배우로서의 가능성도 보여준다.그동안 조연과 서브 주연을 오가며 안정적인 연기를 보여준 하윤경은 '아파트'에서 서사의 중심을 이끄는 역할을 맡았다. 단순히 분량이 늘어난 데 그치지 않고 인물의 감정선과 사건 전개를 함께 책임지며 주연으로서의 존재감을 키우고 있다.다만 작품 자체의 성적은 아쉽다. '아파트'는 방송 초반 5~6%대 시청률을 기록하며 전작 '언더커버 미쓰홍'보다 낮은 흐름을 보이고 있다. 온라인 화제성 역시 배우들의 이름값과 편성에 비해 두드러진 반응을 끌어내지 못하고 있다. 하윤경의 연기 변신이 작품 전체의 흥행으로까지 이어지지는 못한 셈이다.그럼에도 '아파트'는 하윤경의 필모그래피에서 의미 있는 작품으로 남을 가능성이 크다. 오랫동안 자신을 따라다닌 '봄날의 햇살' 이미지를 벗고 생활 연기와 코미디, 카리스마를 아우르며 이전과 다른 가능성을 보여줬기 때문이다. 작품의 성적과는 별개로, 하윤경 개인에게는 주연 배우로 도약할 수 있는 기반을 확인한 작품이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr