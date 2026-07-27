27일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '오케이 마담2' 시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 엄정화, 박성웅, 최수영, 려운, 박진주, 배정남, 이상윤이 참석했다. / 사진제공=CGV 픽처스

영화 '오케이 마담2'의 배우들이 6년 만에 다시 뭉친 소감을 전했다.27일 서울시 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 '오케이 마담2' 시사회가 열린 가운데 현장에는 배우 엄정화, 박성웅, 최수영, 려운, 박진주, 배정남, 이상윤이 참석했다.영화 '오케이 마담2'(연출 이철하)는 초호화 크루즈 여행을 떠난 전직 레전드 요원 미영의 가족들이 푸른 바다 한복판, 크루즈 납치 사건에 휘말리면서 벌어지는 코믹 액션 영화다.전편 개봉 이후 6년 만에 2편으로 복귀하게 된 소감에 대해 엄정화는 "감개무량하다고 할까. 코로나도 지나고 극장 상황도 안 좋아지고 어려움을 겪으면서 관객분들도 줄어든 상황에서 2편을 준비한다는 게 꿈같은 시기도 있었다"며 "그럼에도 불구하고 이 영화를 기분 좋게 준비할 수 있었고, 드디어 투자를 받을 수 있었고, 팀과 다시 만날 수 있는 상황들이 기적 같은 큰 감격으로 다가왔다"고 말했다. 이어 "매 순간이 소중하고 감사했다"고 덧붙였다.박성웅은 전편과 같은 캐릭터를 연기하는 만큼 오히려 더 고민이 많았다고 밝혔다. 그는 "6년 전에 캐릭터를 소화했기 때문에 2는 수월하게 할 수 있겠지 생각하지 않았다"며 "6년간의 공백이 있었기 때문에 캐릭터를 더 파려고 했다. 캐릭터도 더 찌질해졌고 그런 부분을 더 살리려고 했다"고 설명했다. 그러면서 "행복했던 건 열심히 잘하면 3까지, 4까지 할 수 있겠다는 생각이 들었다"고 시리즈에 대한 기대를 드러냈다.이상윤은 "시리즈물에 참여하게 돼 흥미롭고 영광이었다"며 "1편 멤버들이 워낙 친해서 그런지 한동안 못 봤던 친척을 만나러 가는 느낌이었다"고 촬영 분위기를 전했다.배정남 역시 "(2편 제작 소식에) 눈물이 날 정도로 기뻤다. 2탄을 하게 돼 너무 기뻤다"며 "3탄도 할 수 있게 한 번 도와주셔라"라고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.영화 '오케이 마담2'는 오는 8월 12일 개봉한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr