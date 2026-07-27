가족 복수극 영화 '경주기행'이 8월 26일 개봉한다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

배우 이정은이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

배우 공효진이 영화 '경주기행'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

배우 박소담이 영화 '경주기행'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이연이 영화 '경주기행'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

'죽이는 여행'을 떠난 네 모녀는 스크린 밖에서는 어느 때보다 화기애애했다. 영화 '경주기행'(감독 김미조)의 이정은, 공효진, 박소담, 이연은 서로를 향한 애정과 비하인드를 쏟아내며 유쾌한 케미를 자랑했다. 또한 예상치 못할 전개와 결말을 예고하며 기대감을 높였다.27일 서울 자양동 롯데시네마 건대입구에서 영화 '경주기행'의 제작보고회가 열렸다. 김미조 감독과 배우 이정은, 공효진, 박소담, 이연이 참석했다.'경주기행'은 수학여행에서 돌아오지 못한 막내딸 경주를 위해, 8년의 기다림 끝에 '죽이는' 여행을 떠난 네 모녀의 가족 복수극. 김 감독은 "제가 실제로 딸만 넷 있는 집의 막내딸이다. 가족들과 경주로 여행을 간 적 있다. 경주는 흔히 수학여행지나 관광지로 인식돼 있는데, 낮과 밤의 분위기가 다르더라. 가족과 살인 여행기라는 아이러니를 잘 담아낼 수 있을 거라 생각했다"고 밝혔다.'경주기행'이라는 제목에 대해서도 설명했다. 그는 "'경주기행'이라는 제목도 중의적이다. '경주'에는 지명과 사람 이름을 모두 담고 있고, '기행'에는 여행기와 기이한 행동이라는 뜻을 담고 있다"고 전했다. 김 감독은 "끝까지 가는 사람들의 이야기를 해보고 싶었다"며 "지독한 사랑에 대한 이야기다. 사랑하는 사람이 있는 분들이라면 누구에게나 와닿을 수 있는 이야기"라고 말했다.이정은은 막내딸을 잃고 오직 복수만 바라온 엄마 옥실 역을 맡았다. 그는 "시나리오도 마음에 들었지만, 제가 '오마주'라는 영화를 찍고 있을 때 감독님이 스크립터로 참여하셨다. 영화에 대한 현장감을 배우러 오신 것 같았다"고 합류 이유를 밝혔다.공개된 스틸 속 기억이 멈춰있는 옥실을 표현하기 위한 이정은의 부스스한 헤어스타일이 눈길을 끌었다. 이정은의 스틸 속 모습이 이상순을 연상시킨다는 반응이 나왔다. 이에 대해 이정은은 "이상순, 성지루 씨를 닮은 것 같다"며 "시사회에 초청하고 싶다. 꼭 와주셨으면 좋겠다"고 말해 웃음을 안겼다.공효진은 가족이 1순위인 첫째 딸 장주를 연기했다. 공효진은 캐스팅 제안을 2번 받았다고. 그는 "캐스팅 초반에 제가 하던 작품과 시기적으로 물려서 대본이 재밌는데 못하겠다고 생각했다"고 전했다. 이어 "동생들이 다 캐스팅되고 저한테 다시 제안이 왔다. 준비하다 보니 시기가 미뤄졌더라. 고사했던 기간이 6~8개월 정도 됐는데, 그때도 늘 생각이 났다. 누가 캐스팅돼서 하게 됐을지 궁금해서 회사에도 몇 번 물어봤다. 그런데 극적으로 제가 하게 됐다"며 작품을 향한 애정을 표했다.공효진과 이정은은 드라마 '동백꽃 필 무렵'에서 이미 모녀 사이로 연기 호흡을 맞춘 바 있다. 공효진은 "엄마로 다시 만나고 싶었다"며 "엄마 역할이 중요하다. 저희는 들러리다. 오늘 옷도 딸들은 블랙으로 입고 왔다"면서 웃음을 자아냈다. 이정은은 "공효진이 저를 많이 돕고 싶다고 했다더라. 고맙다"고 화답했다. 공효진은 "대본을 보면 누구나 엄마 역이 탐나는데, 이정은 엄마라면 우리가 서포트해야겠다 싶더라"고 전했다.공효진은 이정은에게 '엄마'와 '언니'를 합친 '엄니'라는 별명을 붙여줬다고. 공효진은 "저희는 엄마의 손길로 느꼈다. 잘 챙겨주시고 건강 챙겨주시고 먹을 거 챙겨주신다. 단체 카톡방에서 보면 단연코 제일 바쁘다"며 이정은을 향한 고마운 마음을 표했다. 이정은은 "엄니로서 행복했다"며 후배들과의 촬영에 흡족해했다.박소담은 법대 출신의 엘리트 둘째 영주로 분했다. 실제로 3남매라는 박소담은 "저와 동주, 저와 장주의 관계성이 재밌게 읽혔다. 감독님이 어떻게 이렇게 세세하게 잘 썼나 싶었는데, 알고 보니 4자매더라. 대사를 처음 읽는데도 입에 착 붙었다"라고 말했다. 또한 "정은 언니가 엄마라고 해서 더 하고 싶었다"고 전했다.박소담은 이정은과 '기생충'에 함께 출연한 바 있다. 이정은은 "'기생충' 때는 호시탐탐 저를 내쫓을 눈빛을 하고 있었는데, 다른 역할로 만나니 그 전 기억이 싹 사라졌다. 다음번에 다시 만나고 싶었는데, 작품 안에서 정을 나누는 둘째 딸이 돼줘서 제가 특별한 운을 갖고 있다는 생각이 들더라"며 훈훈함을 자아냈다. 박소담도 "'기생충' 때도 언니와 마음이 통했지만, 제가 아프고 난 다음 요양할 때 언니의 도움을 많이 받았다. 가족한테는 제가 얼마나 아픈지 100% 말하기 어려웠는데, 언니한테는 힘든 걸 다 털어놨다. 새벽에도 저희 집 앞에 찾아와서 얘기를 들어줬다"고 전했다. 또한 "극 중 가장 엄마와 많이 대립하는 딸인데, 그것도 사랑이 많기 때문이라고 생각한다. 감사한 선배님이고 제가 평생 잘해야할 것 같다"고 화답했다.이연은 머리보다 몸이 먼저 반응하는 셋째 동주 역으로 출연했다. 이연은 "비극와 희극이 적절히 재밌게 섞여 있어서 선택을 안할 수 없었다. 이미 선배님들이 캐스팅돼 있어서 저는 고민할 필요가 없었다. 저한테 큰 성장이 될 거라 확신했다"고 소개했다. 이어 "동주 역은 내가 제일 잘할 수 있다. 내가 제일 잘할 거다 싶었다. 아주 한번 노려보려고 선택했다"며 자신감을 보였다.극 중 동주는 프로 레슬링 선수 출신이기도 하다. 이연은 "제가 워낙 운동을 좋아한다. 체력 증진이 크게 어렵지 않았다. 액션스쿨에 가면 무조건 헤이리마을을 한 바퀴 뛰게 한다. 나머지 시간은 프로 레슬링 기술을 배우고 액션 합을 맞췄다. 그러다 보면 체력 증진이 됐다"고 말했다. 이에 이정은은 "많은 배우들이 토하는데, 무술감독님이 칭찬하더라"고 거들었다.가족의 이야기를 다루는 만큼 공효진은 "논리는 필요 없이 일단 보러 와달라"고 부탁해 웃음을 자아냈다. 또한 "끝까지 예상을 뛰어넘는 엔딩을 볼 수 있을 것"이라며 기대감을 높였다. 김 감독은 "저희 아버지가 명절마다 봉투에 편지를 써서 주시는데, '경주기행 7000만 대박'이라고 하시더라. 제가 아닌 저희 아버지 말씀"이라고 전해 웃음을 더했다.'경주기행'은 오는 8월 26일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr