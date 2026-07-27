코미디언 홍현희가 슬림해진 비주얼을 자랑했다. / 사진=홍현희 SNS

코미디언 홍현희가 하와이에서 여유로운 일상을 공개했다. / 사진=홍현희 SNS

다이어트에 성공한 코미디언 홍현희가 늘씬해진 몸매를 자랑했다.홍현희는 지난 26일 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 짧은 영상을 게재했다. 공개된 게시물에는 가족과 함께 하와이 여행을 즐기고 있는 모습이 담겼다.그는 "많이 행복하네"라는 글과 함께 하와이 해변에서 찍은 사진을 공개했다. 자연스럽게 올려 묶은 헤어스타일에 민소매 상의를 매치한 홍현희는 직각 어깨와 한층 슬림해진 몸매를 드러냈다. 선글라스로 시크한 분위기를 더한 가운데, 특히 가녀린 팔 라인이 시선을 사로잡았다.또 다른 사진에서는 "숨만 잘 쉬어도 살 빠진다는 말 무슨 말인지 알겠음"이라는 글과 함께 하와이의 여유로운 일상을 공유했다. 흰 셔츠를 입은 그는 화장기 없는 수수한 모습으로 청순한 매력을 뽐냈다.앞서 홍현희는 자신의 유튜브 채널을 통해 생활 습관과 식단 개선으로 11kg 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다. 당시 몸무게 49kg을 인증한 그는 "몸무게 앞자리 4자를 거의 20년 만에 봤다"며 기뻐했다.한편 홍현희는 2018년 인테리어 디자이너 겸 방송인 제이쓴과 결혼했으며, 슬하에 아들 준범 군을 두고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr